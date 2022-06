Welke functies in macOS Ventura moet je echt kennen? We hebben de beste Mac-exclusieve functies voor je verzameld. Apple heeft een paar grote belangrijke verbeteringen in petto, maar voert ook op allerlei plekken handige tweaks door. Vergeet ook niet de leuke ontdekkingen!

De beste macOS Ventura functies

macOS Monterey was, vooral dankzij Universal Control, een prettige update. Kan Apple dat met macOS Ventura evenaren? In de nieuwe update zit zeker een aantal Mac-verbeteringen die de moeite waard lijken, terwijl er ook tal van verbeteringen zijn die de Mac iets dichter bij de iPhone en iPad brengen. Met nieuwe apps, opnieuw ontworpen functies en meer zit er veel nieuws in de update, hoewel niet iedereen al even gecharmeerd is van alle wijzigingen. Hoe dan ook: dit zijn de beste nieuwe functies in macOS Ventura.

#1 Cameracontinuïteit: iPhone als webcam en meer

Misschien ken je de functie Continuïteitscamera al langer, want het bestaat al heel wat jaar op de Mac. Oorspronkelijk werd de naam gebruikt voor een functie waarmee je met je iPhone-camera snel een foto kon invoegen in een document, een chatgesprek en meer waar je op je Mac aan werkt. Maar in macOS Ventura heeft dit veel meer om handen. Je kan namelijk je iPhone als webcam gebruiken voor je Mac, maar ook als microfoon. Het voordeel is dat je daardoor gebruik kan maken van Center Stage, portretmodus en meer, naast het feit dat de kwaliteit van de iPhone-camera natuurlijk veel beter is dan de gemiddelde Mac-webcam.

#2 Desk View: bovenaanzicht via je iPhone

Bij Continuïteitscamera hoort nog een functie die het waard is om apart uit te lichten: Desk View. Als je de iPhone als webcam gebruikt voor je Mac, kan de ultra-groothoekcamera namelijk op je fysieke bureaublad kijken. Je kunt dit dan gebruiken om bijvoorbeeld een unboxingvideo te maken of om tijdens een FaceTime-gesprek iets uit te leggen met beeld erbij. Met slimme trucjes en algoritmes maakt de iPhone het beeld plat, al kan het bij meer diepte er wat gek uit zien. Het is dus vooral nuttig om bijvoorbeeld iets te laten zien hoe je bewerkingen doet op een iPad, waarbij de iPad plat op je bureau ligt.

#3 Systeeminstellingen vernieuwd: nu meer als iOS en iPadOS

De app Systeemvoorkeuren heet vanaf macOS Ventura op de Mac Systeeminstellingen en heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen. Qua indeling lijkt alles nu veel meer op iPadOS en iOS, met opties als Algemeen, Geluiden, Focus en meer. Checkboxes zijn vaak vervangen door de bekende iOS-achtige schakelaars, al is niet iedereen daar fan van. Om rekening mee te houden: momenteel zijn de instructievideo’s voor bijvoorbeeld de trackpadhandelingen verdwenen, maar Apple zegt dat dit in een toekomstige beta weer terugkeert. Overigens is de app ook hernoemd van Systeemvoorkeuren naar Systeeminstellingen.

#4 Stage Manager: werkt ook op de Mac

Deze functie viel met name op op de iPad, maar komt ook gewoon naar de Mac. Met Stage Manager krijg je een aparte weergave om in apps te werken, met vensters die je kan vergroten en verkleinen en bij elkaar kan zetten. Hoewel je dat op de Mac normaal gesproken ook al kan, komt de zijbalk hier meer van pas. Je kan daardoor makkelijker wisselen tussen verschillende configuraties van apps. Gebruik je bijvoorbeeld vaak Numbers in combinatie met de Rekenmachine en Safari, dan kan je ze bij elkaar zetten en snel tussen deze en een andere groep apps wisselen. Lees ook onze uitleg over Stage Manager.

#5 Weer-app komt eindelijk naar de Mac

Op de Mac had je altijd al een Weer-widget, maar net als op de iPad ontbrak nog wel een aparte Weer-app. In macOS Ventura heeft Apple dat rechtgetrokken. De nieuwe Weer-app op de Mac toont veel overeenkomsten met de nieuwe iPad-versie. Sterker nog: qua indeling is de app bijna identiek. Hier en daar is de app wel geoptimaliseerd voor de Mac, maar over het algemeen ziet de app er als de nieuwe iPad-versie uit. Alle informatieblokken zijn verspreid over het scherm, inclusief de radarbeelden. Klik je op een onderdeel, dan krijg je meer grafieken en andere informatie over het weer te zien.

#6 Klok-app komt ook naar de Mac

Nog een nieuwe app in macOS Ventura: de Klok-app maakt eindelijk de sprong van de iPhone en iPad naar de Mac. Hoewel je Mac (logischerwijs) altijd al een ingebouwde klok heeft, ontbrak een aparte app daarvoor nog wel. Dit leverde wat beperkingen op, zoals het ontbreken van het instellen van timers, een stopwatch en wekker. Deze functies zijn nu ook allemaal beschikbaar op de Mac. Ook kan je meerdere klokken voor tijdzones instellen. Net als bij de Weer-app ziet de app er net uit als de iPad-versie.

#7 Nieuw deelmenu: vergelijkbaar met iPhone en iPad

De Mac krijgt ook een nieuw deelmenu, bijvoorbeeld als je een link wil delen vanuit Safari of een foto vanuit de Foto’s-app. Het deelmenu toont overeenkomsten met die op de iPhone en iPad, inclusief deelsuggesties voor recente contacten. Je kan dan meteen een pagina delen via iMessage naar een specifiek contact, zonder dat je deze persoon nog hoeft aan te klikken of in te voeren na het kiezen van de juiste app om mee te delen. Bovendien wordt dit nu in een pop-over menu getoond, in plaats van een gewoon submenu.

#8 Spotlight-verbeteringen

Spotlight op de Mac krijgt een paar nieuwe mogelijkheden. Zo kun je meteen zoeken naar afbeeldingen in Foto’s, Berichten, Notities en meer, terwijl je ook naar een afbeelding op het internet kan zoeken. Dat laatste werkt helaas niet in het Nederlands, maar de andere zoekopdrachten wel. Daarnaast is Spotlight op bepaalde punten opnieuw ontworpen. Als je zoekt naar artiesten, contacten of sporten, wordt de informatie in een nieuw ontwerp getoond dat iets meer gestroomlijnd is. En je kan nu ook een snelle preview van bestanden bekijken door bij een zoekresultaat op de spatiebalk te drukken.

#9 Siri-update voor de Mac

Siri op de Mac is nooit echt goed van de grond gekomen. Een vreemde beperking was bijvoorbeeld dat je met Siri niet eens een timer op je Mac kon zetten. De assistent stelde dan voor om maar een herinnering te zetten, wat uiteraard verre van vergelijkbaar is. Maar dankzij de komst van de Klok-app, kun je eindelijk met Siri op je Mac vragen om een timer, wekker en meer. Bovendien is het ontwerp van Siri op de Mac iets aangepast, dat volgens Apple gerichtere resultaten oplevert.

#10 Veel nieuwe mogelijkheden van iOS en iPadOS

Wat dit jaar ook opvalt, is dat er heel veel nieuwe functies naar de Mac komen die je ook in iOS 16 en iPadOS 16 vindt. Denk aan de verbeteringen in de Mail-app, iMessage, Apple Kaarten en nog veel meer. Als je al deze verbeteringen meetelt, biedt macOS Ventura nog veel meer dan op het eerste gezicht lijkt. Check dan ook vooral ons artikel met alle WWDC 2022 functies die je op alle Apple-apparaten vindt, want daarin zetten we ze nog eens voor je op een rij.

Meer verbeteringen in macOS Ventura

Er zijn nog meer kleine ontdekkingen in macOS Ventura gedaan, die we hieronder nog kort met je doornemen:

Achtergrondgeluiden op de Mac: Net als op de iPhone en iPad kun je in de opties voor toegankelijkheid achtergrondgeluiden afspelen vanaf je Mac, bijvoorbeeld met regen of bepaalde ruis. Dit helpt je ontspannen en omgevingsgeluid te maskeren. Apple Pay: Het betaalscherm van Apple Pay op het web heeft een nieuw ontwerp gekregen. Dit ziet er nu hetzelfde uit als op de iPhone en iPad sinds iOS 15 en iPadOS 15. Gamecontrollers: Er is nu in Systeeminstellingen een optie voor het koppelen van gamecontrollers. Voorheen moest je daarvoor naar het Bluetooth-menu. Je kan hier ook de knoppen herindelen. Vernieuwde Over deze Mac: De informatiepagina over je Mac is opnieuw ontworpen en oogt een stuk minimalistischer.

Meer over macOS Ventura

macOS Ventura is de grote update voor de Mac van 2022. Wil je weten of jouw Mac geschikt is voor macOS Ventura, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële macOS Ventura release in de loop van oktober/november 2022. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2022 samenvatting!