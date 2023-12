Philips Hue-fabrikant Signify heeft een reorganisatie aangekondigd en wil daarmee 200 miljoen euro per jaar besparen. Signify is het Nederlandse bedrijf achter de merken Philips Hue en WiZ. Er zullen ontslagen vallen, maar er is ook goed nieuws.

Signify gaat bezuinigen

Om meteen ook maar met het slechte nieuws te beginnen: CEO Eric Rondolat geeft in een persbericht aan dat “onze centrale organisatie verkleind zal worden”. Oftewel: er zullen ontslagen vallen. Rondolat wil geen exacte aantallen mensen noemen, maar het plan is om de niet-productiegerelateerde kosten te verlagen naar 25% tot 29% van de omzet. De eerste stappen zijn nu al gezet en zullen in de eerste helft van 2024 worden afgerond. Gelukkig is er goed nieuws voor de huidige gebruikers: de vier bedrijfsonderdelen waar Signify zich in de toekomst op wil richten, zijn onder andere de consumentenactiviteiten met de merken Philips Hue en WiZ.

Dit zijn de vier bedrijfsonderdelen van Signify waarop het bedrijf zich voortaan wil richten:

Professionele producten , met onder andere ledlampen, connected verlichtingssystemen en diensten voor klanten uit het zakelijke segment.

Consumentenproducten van de merken Philips Hue en WiZ, met onder andere ledlampen, armaturen en accessoires.

OEM-producten met verlichtingscomponenten voor de industrie.

Conventioneel: speciale verlichting, digitale projectie, niet-slimme conventionele lampen en electronica.

Slimme ledlampen gaan langer mee

De herstructurering heeft volgens Signify te maken met “de aanhoudende marktvolatiliteit en onzekerheid” en in het kader daarvan wil het bedrijf een nieuwe klantgerichte organisatie inrichten. Het lijkt erop te wijzen dat Signify zich meer wil richten op concrete producten die consumenten en bedrijven kunnen kopen, en minder op het maken van producten voor andere fabrikanten en speciale toepassingen van verlichting. Het bedrijf wordt nu georganiseerd rond vier verticale pijlers, waarvan drie zich rechtstreeks richten op klanten. Signify maakt daarmee in fete een aantal veranderingen ongedaan, die het in 2020 doorvoerde om de dalende verkoop aan te pakken. Daarbij speelt mee dat ledlampen langer meegaan dan conventionele lampen, waardoor klanten minder behoefte hebben om ze te vervangen.

De MR16-spotjes van Philips Hue blijven gewoon op de markt.

Philips Hue en WiZ zijn ondertussen op zoek naar nieuwe markten en inkomstenbronnen. Beide merken breidden hun aanbod dit jaar uit naar beveiligingsproducten zoals camera’s met een betaald abonnement voor cloudopslag. Hue is ook van plan om een verplicht account in te voeren. Volgens Signify is dit vooral bedoeld om de veiligheid te verbeteren. Klanten hoeven volgens het bedrijf geen data te delen maar moeten daar expliciet toestemming voor geven. Daarnaast zijn Philips Hue en WiZ druk bezig met de overstap naar Matter, dat in beide gevallen niet zo vlot is verlopen.