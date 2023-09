Ben je een kabel of adapter van je Philips Hue-product kwijt, dan kun je binnenkort reserveonderdelen kopen. Wat ze kosten is nu bekend.

De vervangende onderdelen zullen vanaf begin oktober in de online shop van Philips Hue te vinden zijn. Het gaat erom dat je je product kunt blijven gebruiken als je een onderdeel bent kwijtgeraakt of als deze kapot is gegaan buiten de garantie. De fabrikant heeft gekeken naar de telefoontjes die bij de servicelijn binnenkomen, om te kijken welke reserveonderdelen het meest gevraagd zijn. Sommige zijn specifiek voor Philips Hue gemaakt en alleen hiervoor te gebruiken, andere zijn wat universeler.



Philips Hue stroomadapters

Je kunt bij Philips Hue terecht voor de volgende stroomadapters, die worden geleverd met Europese en Britse stekkeropzetstukken:

20 Watt Power Adapter (zwart/wit) voor €29,99

Hue Go lichtnetadapter (wit) voor €29,99

Hue Go tafellamp oplaadbasis (zwart) voor €39,99

Hue Play Lightbar Voedingsadapter (zwart/wit) voor €29,99

Het oplaadstation voor de Hue Go kan handig zijn als je deze tafellamp op twee plekken in huis wil gebruiken, zonder steeds de voet te moeten verplaatsen.

Heb je een Hue Play Lightbar of Lightstrip, dan heeft Philips Hue ook wat extra onderdelen voor je:

Hue Play Lightbar beugel + voet voor €9,99

Hue Play Lightstrip pc-beugel + plakstrips voor €12,99

Hue Play Lightstrip tv-beugel + plakstrips voor €12,99

Hue Play Lightstrip verlengkabel van 2,5 meter voor €10,99

Deze beugels en plakstrips komen van pas als je overstapt naar een nieuwe tv of pc en een eerder aangeschafte lightstrip wilt hergebruiken. Tot slot er is ook nog de verlengkabel, voor als je iets meer lengte nodig hebt. Deze kabel was voorheen alleen in een lengte van 5 meter te krijgen (€15,99) maar is er binnenkort ook in een kortere versie. Je kunt ‘m gebruiken in combinatie met meerdere Hue-producten.