Hue Labs stopt: betafuncties voortaan in de normale Philips Hue-app

Met Hue Labs was het de afgelopen jaren mogelijk om allerlei kleine en handige functies te testen. Sommige daarvan kwamen ook beschikbaar in de officiële Hue-app. Vanaf juni 2024 is dat afgelopen, zo is te lezen in een supportdocument. Hue Labs stopt en daarna kunnen geautomatiseerde formules niet meer bewerkt worden. Wel kun je ze blijven gebruiken. In het document staat een lange lijst van experimentele functies die al in gebruik waren en die je mogelijk kunt nabootsen met een functie in de normale Hue-app. Andere kun je misschien met apps van derden terug krijgen.

Deze nieuwe Hue-functies komen eraan

Gebruikte je bijvoorbeeld de ‘Christmas twinkling stars’ om je kerstverlichting te laten knipperen, dan kun je daarvoor ook de Rosy Sparkle-, Silent Night- of Crystalline-scenes gebruiken. In de lijst staan enkele functies met ‘Coming soon!’. Die zullen de komende tijd naar de normale Hue-app komen. Het gaat om:

Sensor couple : laat twee bewegingssensoren samenwerken

: laat twee bewegingssensoren samenwerken Personal go to sleep : activeert de slaapautomatisering vanaf de Apple Watch

: activeert de slaapautomatisering vanaf de Apple Watch Sunset simulation : simuleert de veranderende kleuren van een zonsondergang

: simuleert de veranderende kleuren van een zonsondergang Do not disturb my scene: voorkomt dat de bewegingssensor een scene aanpast als de lampen al aan staan

Bètafuncties voortaan in Philips Hue-app

In de toekomst zal Philips Hue nieuwe functies niet langer aanbieden via Hue Labs, maar deze rechtstreeks in de app laten zien als bètafuncties. Die functies krijgen dan het label ‘beta’ zodat je weet dat ze mogelijk nog niet goed werken. Voor gewone gebruikers is het verdwijnen van Hue Labs misschien niet zo erg: het werkte niet zo handig en veel mensen wisten misschien niet eens van het bestaan. Door de bètafuncties op te nemen in de normale Hue-app zijn ze meteen zichtbaar en te proberen (voor wie dat wil).

Sommige functies zijn nu nog alleen in de beta-omgeving te vinden. Die zullen ook na juni 2024 blijven draaien, maar aanpassen kan niet meer.