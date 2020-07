Apple hield het stil tijdens WWDC 2020, maar vanaf watchOS 7 verdwijnt Force Touch van de Apple Watch. Aanvankelijk leek dit mij een onverstandige keuze, maar daar ben ik van teruggekomen. Dit is waarom het niet erg is dat Force Touch verdwijnt en waarom nu het goede moment is.

Force Touch was al aanwezig in de eerste Apple Watch en betekende het begin van drukgevoeligheid op Apple-apparaten. Het waaide over naar de iPhone 6s, maar verdween in 2018 jaar al in de iPhone XR en vorig jaar ook op de high-end iPhone 11 Pro. Apple zorgde daarentegen wel voor een grotere batterij en dus een langere accuduur. De Apple Watch Series 5 is vermoedelijk Apple’s laatste horloge met een drukgevoelige sensor. Dat is te zien aan veranderingen in watchOS 7. Het leek er op dat deze verandering voor doorgewinterde Apple Watch-gebruikers best wel schokkend is. Maar goed nieuws: zo erg is de verandering niet nu ik het nieuwe besturingssysteem zonder Force Touch al een paar weken gebruik.



Force Touch: gave functie, maar je moet ‘m wel kennen

De drukgevoeligheid in de originele Apple Watch betekent dat het kleine scherm niet continu vol hoeft staan met knoppen en opties. Door gewoon wat harder te drukken kon je extra opties activeren. Het probleem hiermee vind ik altijd al dat je van tevoren niet kan zien of een app deze functie ondersteunt. Je wordt er niet aan herinnerd door bijvoorbeeld een speciaal symbooltje. Door de speciale schermtechniek is het een relatief dure oplossing voor een functie die niet iedereen kent. Datzelfde gold destijds voor 3D Touch, dat inmiddels vervangen is door een goedkoper alternatief in de vorm van Haptic Touch.

Zo wist ik heel lang niet dat je vanuit de camera afstandsbediening bijvoorbeeld de flitser kon bedienen door harder op het scherm te drukken. Ook in apps van derden ontdekte ik op willekeurige momenten hele nieuwe functies als ik eens probeerde het scherm hard in te drukken. Op zich leuk natuurlijk, maar onhandig is het wel. Het zorgde vaak voor een onduidelijke user-interface, omdat je van tevoren nooit weet wat de functie doet.

Wanneer ik uitleg geef aan iemand die niet weet hoe zijn of haar Apple Watch werkt, is Force Touch altijd een pijnpunt. De optie is onzichtbaar en je moet hem altijd onthouden. Het werkt niet consistent in alle apps. Er zijn andere en betere manieren hoe het kan werken.

Geen Force Touch, ook niet meer op huidige modellen

In de beta is Force Touch op geen enkel apparaat meer te gebruiken, terwijl alle Apple Watch-modellen nog gewoon de drukgevoelige schermtechniek hebben. Op sommige plekken is dit vervangen door het scherm langer ingedrukt te houden, maar bij veel van Apple’s eigen apps en systeemfuncties zijn er extra knoppen op het scherm toegevoegd. Apple verwijdert de functie vermoedelijk omdat de aankomende Apple Watch Series 6 geen druksensor zou hebben. Aanvankelijk vonden mijn collega’s en ik het maar een vreemde beslissing van Apple: Waarom zou je op alle apparaten zo’n functie de nek omdraaien als de hardware toch al aanwezig is? Op de iPhone blijft 3D Touch immers ook bestaan op iPhones die toch al een dergelijke sensor hebben.

Het klinkt misschien gek dat Apple deze keuze maakt, maar bekijk het door de bril van een simpele gebruiker van de smartwatch. Ook voor eigenaren van al bestaande Apple Watches is Force Touch soms verwarrend of überhaupt onbekend. Ik zie deze verandering als een verbeterde manier van apps gebruiken voor iedereen. Waarom zou niet iedereen daarvan mogen profiteren? Op de iPhone was er nooit sprake van een onhandige interface dankzij 3D Touch.

Het verschil zit ‘m in de bruikbaarheid. Een iPhone is prima bruikbaar met en zonder 3D Touch: daarom blijft het bestaan op oudere iPhones. Een Apple Watch is echter simpelweg onhandiger dankzij de eerder genoemde inconsistentie een verborgenheid. Ik denk dat Apple nu een betere manier heeft gevonden die mede dankzij de grotere schermen van tegenwoordig ook realistisch zijn. Apple zou ervoor kunnen kiezen om op oudere modellen Force Touch te laten bestaan samen mét de nieuwe opties, maar dat zou het naar mijn mening extra verwarrend maken.

Nieuwe knoppen per app ontworpen in watchOS 7

Sinds de aankondiging gebruik ik dagelijks de ontwikkelaarsbeta van watchOS 7 op mijn Series 4. Apple’s eigen apps zijn al bijgewerkt. Je vindt in de Berichten-app nu bovenaan je chatoverzicht een blauwe knop om een nieuw bericht te maken. De Camera-app heeft een nieuw beletselteken voor alle opties die netjes in een lijst worden gezet. Vanuit de Foto’s-app kun je met een knop in de hoek een foto instellen als wijzerplaat. Om je wijzerplaat aan te passen houd je nu je vinger erop ingedrukt. Dit zijn slechts wat voorbeelden van de nieuwe manieren waarop functies worden toegepast.

Bij apps die nog niet aangepast zijn, verschijnt het Force Touch-menu door je vinger op het scherm te houden. De opties blijven dus beschikbaar, zelfs als ontwikkelaars hun apps nog niet bijgewerkt hebben volgens Apple’s nieuwe richtlijnen.

Na ruim een maand kan ik zeggen dat ik de meeste veranderingen wel fijn vind. Apple heeft per situatie gekeken wat de handigste manier is om functies in te bouwen. Dat kan tegenwoordig ook makkelijker dankzij het grotere scherm sinds de Apple Watch Series 4. Toch is niet iedere verandering handig. Met Force Touch kun je snel alle berichten uit je Apple Watch Berichtencentrum wissen, maar vanaf watchOS 7 zit deze knop hélemaal bovenaan, dus boven alle meldingen. Als je veel notificaties hebt, moet je dus eerst langs alle meldingen scrollen om ze daarna te kunnen wissen. Daar zie ik liever nog een handigere manier voor.

Een andere enigszins omslachtige verandering is de manier waarop je de weergave van het appscherm instelt. Met Force Touch druk je hard op het overzicht van je apps, maar zonder de techniek moet dat helemaal via de Instellingen-app. Gelukkig heb je deze handeling niet dagelijks nodig, maar even snel van weergave wisselen zit er niet meer in.

De hele verandering is sowieso even wennen natuurlijk, maar dat geldt eigenlijk voor alle veranderingen. Ik ben er inmiddels aan gewend en heb geen enkele behoefte om terug te gaan naar watchOS 6.

Voorbereidingen op de Apple Watch Series 6

Ik heb het al even genoemd, maar Apple heeft ook een andere reden om Force Touch uit te schakelen. De Apple Watch Series 6, die vermoedelijk in september wordt aangekondigd, krijgt waarschijnlijk geen druksensor. Hiermee kan Apple twee dingen doen: een grotere batterij inbouwen of een dunnere kast maken.

Als ik de keuze zou mogen maken zou ik voor een grotere batterij gaan. Mijn Apple Watch houdt het vaak wel twee dagen vol, maar ik laad ‘m in de nacht altijd op. Wat slaaptracking betreft zou het natuurlijk wel een uitkomst zijn. Je hebt ten minste 30% batterij nodig om deze Apple-functie te gebruiken. Dat haal je op een oudere Watch niet altijd meer aan het einde van de dag. Met een grotere batterij en langere accuduur is tussendoor bijladen minder vaak nodig.

Maar tegen die andere optie (een slankere behuizing) zeg ik ook zeker geen nee. De huidige Apple Watch is nog altijd dikker dan de allereerste generatie. Een platter ontwerp geeft de Apple Watch ook weer een nieuw uiterlijk. Hoewel ik nu nog altijd tevreden ben over de dikte van huidige modellen, wil ik waarschijnlijk niet meer terug als Apple een dunnere versie uitbrengt.

Gebruik jij Force Touch graag op je Apple Watch en zou je het missen in de huidige vorm? Laat het weten in de reacties!