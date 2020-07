Oral-B iO nu verkrijgbaar

Eerder schreven we al een korte review over de Oral-B iO nadat we er in februari een etmaal mee hadden doorgebracht. Een paar maanden later ligt deze elektrische tandenborstel nu echt in de winkel voor een adviesprijs van 399 euro. De Oral-B iO is echt anders dan je van eerdere tandenborstels gewend bent. Dat komt vooral door de motor, die nu alle opgewekte energie doorstuurt naar de borstelkop. Daardoor roteert deze veel sneller met microtrillingen. De borstelkop zelf trilt daardoor veel minder, de poetsbewegingen zijn fijner en hij maakt minder geluid.



Uiteraard zit er bij zo’n dure borstel ook de nodige (kunstmatige) intelligentie in en zorgen algoritmes ervoor dat je precies kunt bijhouden welke delen van je gebit extra aandacht nodig hebben. Met behulp van 3D-tracking weet de borstel waar je poetst, zonder dat je hiervoor nog een smartphonecamera of ander accessoire nodig hebt. Overigens zit dit alleen op de 9-serie, die zeven poetsstanden heeft. Je kunt ook de 7- en 8-serie aanschaffen met 5 of 6 poetsstanden. Er is daarbij gedacht aan gevoelige tanden, tong reinigen, tandvlees verzorgen en dergelijke.

Aanschaf van de Oral-B i0 betekent wel dat je met twee andere wijzigingen te maken krijgt. De oude opladers kun je niet meer gebruiken, want dit nieuwe model heeft een speciaal model magnetische oplader. Opladen in de luxe opbergdoos kan overigens ook. Na drie uur opladen kan de borstel weer twee weken mee. Ook zul je nog eventuele voorraad oude borsteltjes moeten opmaken, want de Oral-B iO werkt met compleet andere borstelkoppen die wat dikker zijn en die je je magnetisch vastmaakt. De borstelkoppen kosten ca. €11,50 per stuk.

Verdere vernieuwingen zijn een OLED-scherm om de poetsstanden te tonen en welkomstboodschappen in te stellen. Voorheen kreeg je met een rode kleur te zien als je te veel druk uitoefende, nu wordt goed poetsen beloond met een groene kleur. En als je netjes twee minuten gepoetst hebt krijg je een smiley te zien, om duidelijk te maken dat je goed bezig bent.

