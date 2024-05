Force Touch is de term die Apple gebruikt voor de drukgevoeligheid in beeldschermen en trackpads. Apple introduceerde de techniek in 2015 met de Apple Watch, de MacBook Pro en de nieuwe 12-inch retina MacBook. Het is niet altijd een succes gebleken en tegenwoordig werkt het alleen nog met trackpads. In deze gids vertellen we hoe deze techniek werkt en laten we zien welke functies mogelijk zijn dankzij Force Touch.

Wat is Force Touch?

Force Touch is een manier om te meten hoe hard één (of meerdere) vingers tegen een oppervlak drukken op een beeldscherm of trackpad. Tikken en hard drukken levert verschillende acties op.

Force Touch is iets anders dan multi-touch, waarbij alleen wordt gekeken of er één of meerdere vingers op het oppervlak bewegen. Bij multi-touch maakt het niet uit hoeveel druk er op het scherm wordt uitgeoefend.

Force Touch in MacBooks en trackpads

De 12-inch MacBook uit maart 2015 beschikte als eerste over een nieuw ontworpen trackpad met Force Touch-ondersteuning. Later volgden andere modellen. Deze trackpads gebruiken elektromagneten om te meten hoe hard je op het oppervlak drukt. Daarbij krijg je bovendien ook haptische feedback; zodra je harder drukt, voel je een trilling. Hiervoor heeft het trackpad van alle MacBooks een eigen taptic engine. Zo voelt het alsof je een fysieke knop indrukt.

Apple verkoopt ook het Magic Trackpad. Dit is in feite hetzelfde als een trackpad in MacBooks, maar kan met Bluetooth worden verbonden aan bijvoorbeeld een iMac. Net als met ingebouwde trackpads maakt het bij de Magic Trackpad niet uit waar op het oppervlak je klikt. Bij een traditioneel trackpad kun je alleen de onderkant echt indrukken.

Toepassingen

Het Force Touch trackpad heeft alle mogelijkheden die de multi-touch trackpads van Apple al jaren hebben. Daarnaast zorgt Force Touch voor allerlei handige kleine toepassingen in macOS. Zo kun je bijvoorbeeld harder drukken op een geselecteerd bestand om het bestand snel te bekijken met Quick Look. Als je harder drukt op de naam van een bestand kun je meteen de naam aanpassen.

Verder kun je harder drukken om in te zoomen in de Kaarten-app. Je kunt er mee vooruit spoelen als je een QuickTime-video bekijkt. In Safari kun je hard drukken op een link om een voorvertoning van de gekoppelde pagina te bekijken.

Force Touch op de Apple Watch

De Apple Watch was het eerste apparaat waarmee Force Touch mogelijk was. Als je hard op het scherm drukte, leidt dat tot een andere actie, dan wanneer je zacht tikte. Oudere modellen van de Apple Watch hadden kleine elektroden rond het flexibele retina-beeldscherm, die meten hoe hard je op het beeldscherm drukt.

Sinds een paar jaar is Apple gestopt met deze functie op de Apple Watch. Modellen die wel over de hardware beschikken, konden sinds watchOS 7 hier geen gebruik meer van maken. Mogelijk vond Apple dat het te moeilijk was om de functie te gebruiken en besloten ze het hierom te verwijderen.

Toepassingen

Force Touch op de Apple Watch werd vooral gebruikt om de wijzerplaat aan te passen. Je gebruikte het ook om de verborgen menu’s van bepaalde apps zichtbaar te maken. Als je bijvoorbeeld in de Berichten-app of de agenda extra hard drukt, kwamen er enkele opties tevoorschijn. Ontwikkelaars konden het ook gebruiken in hun apps.

3D Touch op de iPhone

Ook op de iPhone is een variant van Force Touch mogelijk geweest. Apple noemde het echter 3D Touch en het was aanwezig op de iPhone 6s (Plus) tot en met de iPhone XS (Max). Het scherm kon drie verschillende drukniveau’s meten. 3D Touch werkt dankzij een glasplaatje dat Apple in samenwerking met Corning ontwikkelde. Hieronder zitten 96 sensoren die de afstand tussen het scherm en de sensor registreren.

Sinds de iPhone XR is Apple gestopt met 3D Touch en werd een alternatieve techniek in gebruik genomen: Haptic Touch. Dit houdt in dat je je vinger wat langer op het scherm houdt, in plaats van lang indrukken.

Alle toestellen sinds de iPhone 11-familie beschikken niet meer over 3D Touch en sinds iOS 13 wordt het ook niet meer in de software gebruikt.

Toepassingen

3D Touch kwam van pas bij snelle acties, zoals het maken van een selfie door het Camera-icoon stevig in te drukken op je thuisscherm, of om een Live Photos te bekijken. Ook was dankzij 3D Touch de functie Peek en Pop mogelijk, waarmee je een voorvertoning kunt openen en door harder te duwen het scherm volledig kunt laten vullen. Deze functies zijn overgenomen in het nieuwere Haptic Touch.

