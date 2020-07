Garmin Connect en andere Garmin-diensten dagenlang offline

Garmin Connect en andere diensten offline

Hoewel Apple-gebruikers graag kiezen voor een Apple Watch om mee te sporten, zijn er ook nog veel mensen die met een Garmin-horloge de deur uitgaan. De horloges van de Amerikaanse fabrikant zijn wat geschikter voor de echt fanatieke sporter, die bijvoorbeeld aan triatlons meedoet of een vermogensmeter van de racefiets wil koppelen. Via de Garmin Connect-app kun je je trainingsgegevens ook op de iPhone bekijken… maar momenteel even niet. Je kunt de trainingen op dit moment niet synchroniseren en je krijgt geen statistieken meer. Er zou sprake zijn van een ransomware-incident, meldt ZDnet.



Garmin is van plan om de dienst Garmin Connect meerdere dagen offline te houden, om het probleem op te lossen en onderhoud te plegen. Donderdag waren de services al vanaf de hele dag onbereikbaar. Sindsdien wordt er achter de schermen gewerkt aan een oplossing om de systemen weer online te krijgen.

We kampen momenteel met een storing die van invloed is op Garmin Connect en als gevolg hiervan zijn de Garmin Connect-website en mobiele app momenteel niet beschikbaar. Deze storing heeft ook gevolgen voor onze callcenters. 1/2 — Garmin Nederland (@GarminNederland) July 23, 2020

Garmin kreeg waarschijnlijk te maken met een ransomeware-aanval, waardoor het interne netwerk en sommige productiesystemen door kwaadwillenden zouden zijn versleuteld. Gegevens zijn daardoor niet meer uit te lezen.

De impact is nogal groot: bepaalde onderdelen van de Garmin.com-website zijn niet meer bereikbaar, de callcenters zijn offline en je kunt momenteel geen contact opnemen via de telefoon, e-mail of chat. Verder zijn Garmin’s luchtvaartdatabases (flyGarmin) offline, waardoor de navigatiesystemen en planningssystemen voor vliegtuigen (Garmin Pilot) niet meer te gebruiken zijn. Piloten moeten namelijk een up-to-date versie van de database gebruiken, volgens richtlijnen van de Amerikaanse autoriteit FAA. Sommige productielijnen in Azië zijn ook stilgelegd. Het tijdelijk niet kunnen synchroniseren van je data lijkt dan maar een klein ongemak.

Via Twitter houdt Garmin klanten op de hoogte. Zelf merkten gebruikers er ook al iets van: sinds donderdag kun je je hardloop-, fiets- en andere trainingsstatistieken niet meer analyseren.

Meerdere Garmin-medewerkers meldden op sociale media dat er sprake was van een ransomware-aanval, mogelijk WastedLocker. Deze ransomware is sinds begin dit jaar in omloop. Maar Garmin wil dat zelf nog niet bevestigen. Bij navraag werd alleen gezegd dat er een onderzoek gaande is en verwees de media naar berichten op Twitter en de website. Een gelekte memo van Garmin’s IT-afdeling kondigt aan dat de productie in Taiwan vrijdag en zaterdag wordt stilgelegd. Hierbij werd gesproken over “een virus”. Onduidelijk is nog over gegevens van klanten zijn gelekt.

Wie ondertussen door wil gaan met sporten, kan gebruik maken van diensten die koppelingen hebben met Garmin, zoals Strava.