Vlak nadat Apple de nieuwe iPad Pro met M1 aankondigde tijdens het Spring Loaded-event 2021, presenteerde accessoirefabrikant Logitech de Combo Touch voor de 11- en 12,9-inch iPad Pro-modellen. Deze hoes is een alternatief voor het Magic Keyboard van Apple en heeft dan ook een trackpad, een volwaardig verlicht toetsenbord en werkt met de Smart Connector.



Combo Touch vervangt Folio Touch

Voor de iPad Air 3 en de iPad (7e generatie) introduceerde Logitech destijds al de Combo Touch (zie review), ook met ingebouwde trackpad. Als goedkoper alternatief voor het Magic Keyboard voor de iPad Pro 11-inch bedacht Logitech de Folio Touch. Deze nieuwe Combo Touch vervangt de bestaande Folio Touch voor de 11-inch en is de eerste alternatieve toetsenbordhoes van Logitech voor de 12,9-inch iPad Pro.

Toetsenbord Combo Touch is te verwijderen

De Combo Touch heeft net als de Folio Touch een voet waarmee je je iPad in verschillende hoeken kunt zetten. Het grote verschil is dat het toetsenbord eraf te halen is bij de Combo Touch, zodat je de iPad ook zonder keyboard kunt gebruiken, maar je apparaat beschermd blijft. De hoes is daarentegen een stuk massiever dan het Magic Keyboard, wat een nadeel kan zijn ten opzichte van het Magic Keyboard.

Logitech Combo Touch als goedkoper alternatief

De hoes is nog steeds vrij prijzig, maar is een stuk goedkoper dan het Magic Keyboard van Apple. Zo kost de versie voor het 11-inch model €339,-, terwijl de toetsenbordhoes van Logitech €199,95 kost. Waar de Magic Keyboard-hoes voor de iPad Pro 12,9-inch van Apple €399 kost, komt de Combo Touch beschikbaar voor €229,95.

De hoes kun je alvast bewonderen op de website van Apple zelf. De variant voor het de 11-inch iPad Pro is al te bestellen, maar het is nog niet duidelijk wanneer de 12,9-inch variant van de hoes precies beschikbaar komt.