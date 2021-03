De HomePod werd in 2017 aangekondigd en verscheen enige tijd daarna. Ondertussen verscheen er wel een HomePod mini , maar ook het grote model is wat ons betreft wel aan een update toe. Wat Apple dan moet verbeteren lees je hier!

Of Apple daadwerkelijk aan een nieuw model van de HomePod werkt, is alleen in Cupertino bekend. Het spacegrijze model heeft op het moment van schrijven een levertijd van 8-10 weken in Frankrijk, maar dat is nog geen bewijs dat hij binnenkort wordt opgevolgd door een nieuw model. Het is goed mogelijk dat Apple een groot deel van de productiecapaciteit tijdelijk naar de HomePod mini heeft verschoven, omdat hier meer vraag naar is.



Ondertussen horen we ook regelmatig over eventuele vernieuwingen waar Apple over nadenkt. Zo ligt er een patent voor een HomePod met een groter display. Het bovenste deel van de HomePod wordt bedekt met led-lampjes, waardoor je ook vanuit je luie stoel kunt kunt zien of de HomePod actief is.

Deze wensen zijn al realiteit geworden

Toen de HomePod 1 jaar op de markt was, schreven we een verlanglijstje van verbeteringen die we graag zouden zien. Sommige van die wensen zijn al ingelost: er verscheen een goedkopere HomePod in de vorm van een HomePod mini en het apparaat ondersteunt nu meerdere gebruikers, op voorwaarde dat je je Apple-apparaten naar Engels overschakelt. Ook kun je bellen met de HomePod. We kregen zelfs functies waar niemand om gevraagd had (maar die wel erg handig zijn!) zoals spraakberichten sturen de Intercom-functie voor omroepberichten door je hele huis en de mogelijkheid om ambient geluiden af te spelen. Maar er is nog genoeg over om te wensen.

#1 HomePod in meer landen

Een inkopper: we zouden graag zien dat de HomePod ook in Nederland, België, Zwitserland en allerlei andere landen beschikbaar komt. Vooralsnog zijn daar nog steeds geen aanwijzingen voor.

#2 HomePod in het Nederlands

Siri spreekt al een aantal jaren Nederlands, maar bij een HomePod kun je beter met Engels uit de voeten. Apple heeft nog steeds geen officiële ondersteuning toegevoegd en functies zoals stemherkenning werken alleen als je niet alleen je HomePod, maar ook al je andere Apple-apparaten op Engels hebt ingesteld. Voor sommige mensen geen probleem, voor anderen is het nét iets te veel gedoe.

#3 Ingebouwde batterij

Apple zou een accu kunnen inbouwen, zodat je de speaker ook standalone kunt gebruiken. Het zou dan een tegenhanger worden van de Sonos Move, die door zijn gewicht ook niet zomaar in de rugtas meegaat. Een HomePod met batterij is vooral interessant voor als je op het balkon of in de tuin van muziek wilt genieten. Voor mobiel gebruik zou Apple ook nog de HomePod mini kunnen voorzien van een accu. Die is klein en licht genoeg om wel overal mee naar toe te nemen.

#4 HomePod als Bluetooth-speaker

De HomePod is een typisch voorbeeld van een walled garden-product: het werkt eigenlijk alleen goed als je een iPhone hebt, of een ander apparaat dat voor AirPlay geschikt is. Door de HomePod ook als Bluetooth-speaker te laten werken, zet Apple de deur ook voor Android-gebruikers open.

#5 Een surround-systeem met 4 HomePods

Verder zouden we graag willen dat je met de HomePod (of HomePod mini) een echt home theatersysteem zou kunnen bouwen, met surroundgeluid. Met Sonos-speakers is het al wel mogelijk om 4 Sonos One’s te combineren met een Sonos Arc of Beam en de Subwoofer. Bij de HomePods kun je voor de tv maar twee speakers combineren. Je kunt bij de grote HomePod wel Dolby Atmos gebruiken, maar zit daarbij vast aan twee stuks. Wil je ook nog twee HomePods achter de bank plaatsen (links en rechts), dan wordt dat nog niet ondersteund.

Met een setje van twee HomePods (zoals nu het geval is) kun je nooit écht 5.1 kanaals surroundgeluid afspelen, dat net zo klinkt als wanneer je 5 speakers en een subwoofer hebt staan. Maar Apple’s slimme speaker bevat wel de technologie om geluid tegen muren en objecten te laten weerkaatsen, zodat de indruk ontstaat dat het geluid ook van achteren komt. Door twee HomePods te koppelen tot een stereopaar weten ze precies waar ze ten opzichte van elkaar in de kamer staan en ze kunnen de verschillende kanalen voor het geluid op precies de juiste manier weergeven. Voeg je daar nog twee draadloze HomePods als achterspeakers aan toe, dan klinkt het geluid nog ruimtelijker.

#6 AUX-aansluiting

Andere speakers hebben het meestal wel, maar de HomePod heeft het niet: een AUX-aansluiting. Hoewel het niet voor iedereen strikt noodzakelijk is, maakt het de HomePod wel net iets veelzijdiger. Zeker omdat de HomePod geen Bluetooth ondersteunt (zie punt 4) en je misschien toch een muziekapparaat of -instrument wilt aansluiten.

#7 Standaard muziekdienst kiezen

Apple kondigde in 2020 aan dat muziekdiensten van derden op de HomePod beschikbaar zouden komen. Tot op heden is het alleen gelukt om Pandora toe te voegen. Spotify, Deezer en andere muziekdiensten worden niet ondersteund. Dat geldt ook voor de diverse audioboek- en podcast-diensten.

Muziekvragen beantwoordt Siri standaard met Apple Music. Vraag je om muziek op Spotify af te spelen, dan zegt de HomePod ‘dat de app Siri nog niet ondersteunt’. Je zult dan op je iPhone muziek moeten opstarten en via AirPlay naar de HomePod sturen. Dat is prima te doen, maar native ondersteuning zou makkelijker zijn.

Met SiriKit Music en SiriKit Media Intents is het voor streaming muziekdiensten mogelijk om muziek afspelen op de HomePod mogelijk te maken. Hiervoor moeten aanbieders wel speciaal contact opnemen met Apple, want op eigen houtje iets programmeren en uitbrengen voor gebruikers is er niet bij. HomePod werkt ook samen met spraakopdrachten op iOS voor Shortcuts, Messaging, VoIP-bellen en notities, maar de mogelijkheden zijn eigenlijk nog vrij beperkt.

#8 Ultra-wideband in de grote HomePod

Dankzij de U1-chip met Ultra-Wideband in de HomePod mini, kun je muziek gemakkelijk overzetten van je iPhone naar HomePod. Ook gepersonaliseerde suggesties verschijnen op je iPhone als je deze bij de HomePod mini houdt, zonder dat je je iPhone hoeft te ontgrendelen. Dit werkt alleen in combinatie met een iPhone met U1-chip (iPhone 11 of nieuwer). De grote HomePod heeft nog geen U1-chip, maar bij een toekomstig nieuw model zal het er ongetwijfeld in zitten.

#9 Thread in de grote HomePod

De HomePod mini heeft het al wel: Thread. Dit nieuwe netwerkprotocol voor je smart home werkt onder andere met de HomeKit-accessoires van Eve.

#10 Exclusieve kleuren

Niet als eerste op ons verlanglijstje, maar wel iets waar Apple rekening mee zou kunnen houden: als je de €600 kostende AirPods Max hebt gekocht is het wel zo leuk als je ook een HomePod in een bijpassende kleur in je interieur kunt zetten. Voor de speciale kleuren zou Apple zelfs nog iets meer kunnen vragen. Concurrent Google heeft de Nest Audio wel in de ‘AirPods Max-kleuren’ uitgebracht:

Een bijpassende iPad is er overigens al wel: de iPad Air 2020 is ook in groen, blauw en roze te krijgen.

Om alle opwinding toch een beetje te temperen: Ming-Chi Kuo gaf in december 2020 aan dat Apple op dat moment niet aan een nieuwe HomePod werkte. Reken dus maar niet op een al te spoedige opvolger van het grote model.

Wat zou jij op de volgende grote HomePod willen zien?