Het is altijd de grote vraag bij de nieuwe iPhones: hoe gaan ze eruit zien? Hoewel het natuurlijk vooral draait om de binnenkant, wil het oog ook wat. En het lijkt erop dat Apple voor het design van de iPhone 17-serie in 2025 grote veranderingen gepland heeft. Althans, dat zeggen bronnen bij The Information. In een nieuw verslag schrijft de site dat het design van alle iPhone 17-modellen op de schop gaat.

iPhone 17 design: ‘Allemaal van aluminium’

Het meest opmerkelijke nieuws van de bron is dat alle vier de modellen, dus de iPhone 17, de nieuwe iPhone 17 Air, de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, een behuizing van aluminium krijgen. Voor de gewone iPhone 17 en de iPhone 17 Air vinden we dat geen verrassing. Het gewone model heeft al sinds jaar en dag een aluminium frame, terwijl ook het Plus-model (dat door de nieuwe Air opgevolgd wordt) ook van aluminium is. Echter, de Pro-modellen hadden altijd een ander materiaal voor de behuizing. Sinds het allereerste Pro-model (met de iPhone 11 Pro) gebruikt Apple roestvrij staal. Zelfs daarvoor al (bij de iPhone X en iPhone XS) gebruikte Apple roestvrij staal bij de duurdere modellen.

In 2023 stapte Apple voor de Pro-modellen over naar titanium, bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Zowel titanium als roestvrij staal geven de Pro-modellen een meer premium uitstraling die zich onderscheidt van de standaarduitvoeringen. Maar Apple zou hier bij de 2025-modellen dus vanaf zien, zodat alle modellen een aluminium behuizing hebben. De reden daarvoor is onduidelijk.

Het is overigens niet de eerste keer dat er over een aluminium behuizing voor alle modellen gesproken wordt. Er waren eerder al iPhone 17-geruchten van analisten die zeiden dat alle modellen van aluminium zijn. Het is onduidelijk of The Information zich baseert op deze zelfde analisten of dat er andere bronnen zijn die de eerdere informatie beamen.

Bekijk ook Gerucht: ‘Dit wordt de iPhone 17 line-up van 2025 (met de dunste iPhone ooit)’ De nieuwste geruchten over de iPhone 17: er komen in 2025 weer vier nieuwe modellen. Er zijn ook al wat specificaties van de iPhone 17 line-up gelekt. Dit is wat de geruchten nu zeggen.

‘iPhone 17 Pro-modellen met nieuwe achterkant’

De achterkant van de duurdere Pro-modellen zou gedeeltelijk uit aluminium en gedeeltelijk uit glas bestaan. Het bovenste gedeelte van de achterkant behuisd een grotere rechthoekige camerabult, die eveneens van aluminium gemaakt is. Het onderste gedeelte van de achterkant zou nog gewoon uit glas bestaan, zodat draadloos opladen mogelijk blijft.

De camerabulten op de achterkant van recente iPhone Pro-modellen zijn doorgaans vierkant, waarin de drie lenzen verwerkt zijn. Een rechthoekige camerabult zou dus een volledig nieuwe look geven aan de achterkant van de iPhone. Er waren eerder al wat geruchten over de iPhone 17-camera, al werd toen nog niet gesproken over hoe de achterste camera eruit zou gaan zien.