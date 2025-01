Er zijn foto's van een dummy van de iPhone SE 4 verschenen, waarop we het mogelijke design te zien krijgen. Ten opzichte van de vorige iPhone SE zijn er grote veranderingen, maar tegelijkertijd voelt hij vertrouwd aan in vergelijking met recente iPhones.

Over een paar maanden verschijnt vermoedelijk de nieuwste vierde generatie iPhone SE, ook wel de iPhone SE 2025 genoemd. Zoals al in het geruchtencircuit ging, gaat Apple het design van de iPhone SE 4 flink op de schop gooien. Weg gaan de thuisknop en de brede schermranden: alles maakt plaats voor een aluminium ontwerp met platte zijkanten en groter scherm. Geruchtenlekker Sonny Dickson toont foto’s van een dummy van de iPhone SE 4 waarop we het design kunnen zien.

‘Dit is het iPhone SE 4 design’

Het ontwerp lijkt veel op dat van de iPhone 14, zoals in het geruchtencircuit al langer ging. De behuizing is van aluminium, met vlakke zijkanten. Het is uit de foto’s niet duidelijk of dit model de meer afgeronden randen van de iPhone 15 en nieuwer heeft. Wat we wel zien is dat er nog gewoon een zijschakelaar op zit om het geluid op stil te zetten. Er zit dus geen actieknop op, zoals al de verwachting was. Verder zien we aan de zijkant de volumeknoppen zoals je die kent en een fysieke simkaartslot. De kleuren die we nu zien zijn wit/zilver/sterrenlicht en zwart/middernacht.

De achterkant is zoals we gewend zijn van geheel aluminium. Het lijkt erop dat de achterkant glimmend is en dus niet de matte afwerking heeft die we van de iPhone 15 en nieuwer kennen. Verder zit er een enkele camera op, maar die wel wat groter is dan de enkele camera van de vorige iPhone SE. Het Apple-logo ontbreekt, maar dat komt omdat het hier om slechts een dummy gaat.

De iPhone SE 4 wordt verwacht in maart of april 2025. Er zijn al meerdere geruchten over de iPhone SE 4 verschenen, waaronder over het scherm en de camera. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de iPhone SE van 2025.