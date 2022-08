Zelf pixel art maken met lichtpanelen

Je kent misschien wel de LEGO pixel art-pakketten waarbij je het portret van Marilyn Monroe of de Beatles in gekleurde steentjes kunt namaken. Zoiets kan binnenkort ook in een verlichte variant, dankzij de nieuwe Twinkly Squares. Dit zijn lichtgevende led-panelen met 64 lampjes per tegel, die per stuk te bedienen zijn. Zo kun je een pixel art-afbeelding naar eigen smaak maken. Op de voorbeelden is pixel art van Marilyn Monroe te zien, maar ook landschappen en geometrische patronen. Het komt echter het best tot z’n recht bij pop-art achtige kunstwerken met duidelijke vlakverdeling of patronen zoals Pac-Man.



Twinkly Squares met HomeKit

De Italiaanse fabrikant Twinkly ken je misschien vooral van de slimme kerstverlichting en partylights in verschillende kleuren, die met HomeKit aan te sturen zijn. Deze nieuwe Twinkly Squares zijn weer iets heel nieuws: het gaat hier om zwarte panelen van 16 bij 16 centimeter, die elk beschikken over 64 lampjes in 8 rijen van 8 stuks. Deze kun je individueel aansturen. Je kunt ze met elkaar verbinden en een veel groter kunstwerk ervan maken. Dit gaat een stuk verder dan Nanoleaf, waar je de vierkante panelen maar in een paar kleuren tegelijk kunt instellen.

Twinkly richt zich niet alleen op kunstliefhebbers, maar ook op gamers. Er is ondersteuning voor Razer Chroma, ’s werelds grootste ecosysteem voor gameverlichting. Het werkt met HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistent. Het mooie is natuurlijk dat je veel gedetailleerder de kleuren kunt instellen en eventueel een kleurverloop kunt maken. De kleuren kun je bovendien animeren, zodat ze steeds van kleur verschieten.

De Twinkly Squares verschijnen in september, maar een prijs is nog niet bekendgemaakt. Je kunt een starter pack kopen met vier of zes panelen. Daarnaast kun je losse panelen aanschaffen voor je kleinste kunstwerkjes. De Twinkly Squares zijn via een app aan te sturen. Op de website van de fabrikant vind je meer info.

Hieronder zie je een paar uiteenlopende toepassingen van de panelen: