Apple heeft tvOS 18.3 voor de Apple TV uitgebracht, samen met HomePod-update 18.3 voor (je raadt het niet) de HomePod. Maar of je er iets van gaat merken, is de grote vraag.

tvOS en het besturingssysteem van de HomePod gaan hand in hand: verschijnt er een update voor tvOS, dan is de kans heel groot dat er ook voor de HomePod en HomePod mini een update klaar staat. En ja hoor, dat is ook nu weer het geval. Maar waar tvOS 18.2 nog iets nieuws bracht, is dat met tvOS 18.3 niet het geval.

tvOS 18.3 beschikbaar

Toen de eerste beta’s van iOS 18.3 en tvOS 18.3 verschenen, waren er aanwijzingen gevonden in de code naar de komst van robotstofzuigers in HomeKit. Deze functie was al aangekondigd voor eind 2024, maar werd op het laatst uitgesteld tot begin 2025. De verwijzingen in de code gaven goede hoop, maar nu de updates uit zijn spreekt Apple met geen woord over de komst van de robotstofzuigers. Mogelijk komt het dus alsnog met een latere update, zoals iOS 18.4 en tvOS 18.4. Aangezien de Apple TV een woninghub is en HomeKit-verbindingen met accessoires regelt, moet ondersteuning voor zo’n nieuw type accessoire ook in tvOS-updates toegevoegd worden.

tvOS 18.3 is dus een kleinere update geworden dan eerst gedacht. Het draait het dus alleen om kleine verbeteringen achter de schermen en er zijn enkele bugfixes doorgevoerd. Mocht er toch nog meer bekend worden, dan werken we dit artikel bij.

Releasenotes tvOS 18.3

Dit zijn de (Engelse) releasenotes van tvOS 18.3:

What’s new in tvOS 18.3 This update includes performance and stability improvements.

tvOS 18.3 downloaden

Je downloadt tvOS 18.3 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

Tegelijkertijd is er dus ook HomePod software-update 18.3. Hier vinden helaas ook geen nieuwe functies: het draait in deze update uitsluitend om verbeterde prestaties. We raden aan om de updates te installeren, om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk blijft samenwerken met de nieuwste versies van iOS, tvOS en meer. Dit zijn de releasenotes:

Releasenotes softwareversie 18.3 Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik linksboven op het huisje. Kies eventueel voor Woninginstellingen en selecteer de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.