Vanaf iOS 14 kun je spraakberichten in iMessage sturen met Siri. Dat is handig als je iemand snel een berichtje wil sturen, maar niet wil dicteren met de kans dat je verkeerd wordt verstaan. Wij leggen uit hoe het werkt.

Audiobericht met Siri sturen

Een spraakbericht in iMessage sturen is tegenwoordig net zo normaal als een getypt berichtje. Het is makkelijk als je veel uit te leggen hebt, of als je zeker wil zijn dat de ontvanger jouw emotie goed begrijpt. Daarnaast is het ook gewoon leuk om iemands stem te kunnen horen. Siri maakt het sturen van spraakberichten net wat makkelijker.

Spraakberichten sturen met Siri in iOS 14

Al sinds het prille begin van Siri kun je berichten dicteren met Siri. Dit is door de jaren heen uiteraard wel verbeterd en versneld, maar het heeft Apple zo’n 9 jaar gekost om ook spraakberichten te ondersteunen in Siri. In iOS 14 is het dan eindelijk zo ver. Je kunt vanaf dit najaar helemaal zonder handen een Siri spraakbericht sturen naar je contacten via iMessage.

Deze functie komt vooral van pas in de auto, of je nu CarPlay gebruikt of niet. Je hoeft namelijk niet te checken of je wel goed begrepen bent door je iPhone, wat soms nog wel eens riskant kan zijn met dicteren. Zo stuur je een spraakbericht met behulp van Siri:

Activeer Siri met de zijknop op de iPhone, de knop op het autostuur of met “Hé Siri”. Zeg: “Stuur een audiobericht naar [naam].” Spreek je bericht in. Als je stopt met praten zal Siri je vragen om het verzenden te bevestigen.

Je hebt de mogelijkheid om je audiobericht terug te luisteren, maar daarvoor heb je wel je vingers nodig. Je moet namelijk op het afspeelicoontje tikken op het scherm. Als je geen handen vrij hebt is enige waarvoor je kunt kiezen het wel of niet versturen.

Deze verbetering is onderdeel van de vernieuwingen in Siri onder iOS 14. Siri heeft een totaal vernieuwd uiterlijk gekregen, wat veel minder ruimte vereist op je scherm. Let op dat je iOS 14 nodig hebt om spraakberichten te sturen via Siri. Deze update wordt in het najaar van 2020 verwacht.