Er gaan al een tijd geruchten over een nieuwe Apple TV in 2020. Wat zijn de verwachtingen van een nieuwe Apple TV? Welke verbeteringen zitten erop? In deze vooruitblik op de Apple TV 2020 lees je het.

Vooruitblik Apple TV 2020

De huidige Apple TV is de Apple TV 4K en verscheen in september 2017. Dat betekent dat dit model binnenkort zijn derde verjaardag viert, wat relatief oud is voor een Apple TV. Het is dan ook niet gek dat er al een tijdje gesproken wordt over een nieuw model, die vermoedelijk dit najaar aangekondigd gaat worden. Als je al een tijdje zit te wachten op een nieuwe Apple TV, lees je in deze vooruitblik op de Apple TV 2020 de verachtingen van het aankomende model.



#1 Betere chip

De nieuwe Apple TV 2020 wordt vermoedelijk een verbeterde versie van de huidige Apple TV 4K. Eén van die verbeteringen zit hem in de chip. De nieuwe Apple TV 4K krijgt mogelijk een A12X Bionic-chip. De huidige Apple TV 4K heeft een A10X-chip. Deze chip is krachtig genoeg voor videostreams in hoge 4K HDR-resolutie, maar bij zwaardere games kan dit een probleem zijn. De nieuwe chip zorgt dan ook vooral voor betere prestaties bij games. Sinds de komst van Apple Arcade is het aanbod van games op de Apple TV flink gegroeid. De meeste titels spelen nog moeiteloos op de huidige Apple TV 4K, maar een krachtigere chip biedt ontwikkelaars veel meer grafische mogelijkheden.

#2 Meer opslag

Momenteel heb je bij de Apple TV 4K de keuze tussen 32GB en 64GB opslag. Dit is voor de meeste gebruikers meer dan genoeg, zeker als je de Apple TV alleen maar gebruikt voor een paar apps van streamingdiensten. Als je er fanatiek games op wil spelen van Apple Arcade, dan komt de extra opslagruimte wel van pas. Bronnen beweren dat Apple nu kiest voor 64GB en 128GB, dus een verdubbeling ten opzichte van nu. Dat is ook niet zo gek, want Apple biedt steeds vaker standaard 64GB opslag in de iPhones en iPads.

Sinds de ondersteuning van meerdere gebruikers op de Apple TV, is het bovendien gemakkelijker om iedereen zijn eigen apps en games te laten gebruiken. Meerdere gebruikers downloaden ook verschillende apps, dus die extra ruimte komt dan goed van pas.

#3 Hetzelfde design

We denken niet dat Apple het ontwerp van de Apple TV zelf gaat vernieuwen. De nieuwe Apple TV 2020 wordt nog steeds een kastje dat je met een HDMI-kabel aan je televisie moet verbinden. Wellicht dat Apple het kastje iets kleiner kan maken, maar we denken eerlijk gezegd niet dat dat het geval is. Het gaat dan ook vermoedelijk om een upgrade van de huidige Apple TV 4K. De kans is zelfs aanwezig dat Apple de naam Apple TV 4K behoudt en dat het nieuwe model de huidige vervangt.

#4 Nieuwe remote (en eigen gamecontroller)

Bij de Apple TV krijg je ook de Siri Remote, maar er is vaak kritiek op de bruikbaarheid van deze afstandsbediening. Je raakt hem vrij snel kwijt en de touchpad kan erg gevoelig zijn. Bij de introductie van de Apple TV 4K heeft Apple al een kleine aanpassing gedaan, door een witte ring rondom de Menu-knop te plaatsen. Hierdoor voel je veel beter welke knop het is, zodat de kans dat je hem verkeerd om vast hebt een stuk kleiner is. Er zijn aanwijzingen gevonden naar een geheel nieuwe Apple TV Remote. Wat daar precies nieuw is, is nog de vraag. Misschien dat Apple de vorm aanpast en hem iets meer op een traditionele afstandsbediening laat lijken.

Overigens werkt Apple volgens bronnen ook aan een eigen gamecontroller. We denken niet dat je deze standaard bij de nieuwe Apple TV krijgt, maar de kans is wel groot dat Apple deze tegelijkertijd aankondigt. Hoe deze controller zich onderscheidt van die van de Xbox en PlayStation (die je ook met je Apple TV, iPhone en mee kan gebruiken), is nog niet bekend.

#5 Prijs en release

Momenteel kost een nieuwe Apple TV 4K zo’n €199 (of €219 voor het 64GB-model). We denken niet dat Apple veel aan de prijs gaat sleutelen. De Apple TV 2020 zal vermoedelijk niet duurder worden dan het huidige model, omdat het de vervanger is van de huidige Apple TV 4K. Hou daarom rekening met een prijs tussen de €150 en €200.

Wat ons niet zou verbazen, is als Apple de prijs van de huidige Apple TV HD verlaagt. Deze is nu te koop voor een adviesprijs van €159, maar dit vinden we relatief duur voor wat je ervoor krijgt. Wij zien daarom meer in een prijs tussen de €100 en €150, als een goedkoper alternatief voor mensen die geen 4K-televisie hebben.

We verwachten dat Apple de nieuwe Apple TV 2020 ergens de komende twee maanden aankondigt. Mogelijk is dit tijdens het iPhone-event van 2020. Het event is nog niet officieel aangekondigd. Er gaan ook geruchten dat Apple de iPhones in oktober presenteert tijdens een event en in september enkele producten via een persbericht aankondigt. Daar zou ook de Apple TV 2020 onthuld kunnen worden.

Later dit jaar brengt Apple ook nog tvOS 14 uit, waar enkele verbeteringen in zitten. Zo komt er uitgebreide ondersteuning voor Picture in Picture, HomeKit-camera’s en scènes en nog veel meer. In ons overzicht met de beste tvOS 14 functies lees je wat er allemaal aan komt. tvOS 14 wordt uitgebracht op de Apple TV HD, Apple TV 4K en zit vermoedelijk standaard op de nieuwe Apple TV van 2020.

Het is wat ons betreft nu niet verstandig om een nieuwe Apple TV te kopen, maar als je toch niet kunt wachten kun je nu wel profiteren van een paar aanbiedingen.