Dit zijn de beste (Apple Arcade-) games voor de Apple TV

Wat zijn de beste Apple TV-games? In deze round-up zetten we de leukste voor je op een rijtje, zowel voor Apple Arcade als voor mensen die liever een losse app installeren. Dit zijn onze aanraders voor gamen op de Apple TV!

Apple TV-games: deze moet je hebben

Op de Apple TV kun je via de App Store allerlei apps en games downloaden. In dit overzicht zie je welke leuke games je op de Apple TV kunt spelen. Dit is onze selectie van de beste games. We maken hierbij onderscheid tussen games die je los kunt aanschaffen en games die behoren tot het Apple Arcade-abonnement.

Let op: de games die hieronder worden besproken zijn alleen te installeren op de Apple TV 4e generatie en nieuwer, niet op oudere modellen van de Apple TV! Check ons overzicht van dossier Apple TV om te ontdekken welke jij hebt. Sommige applinkjes hieronder verwijzen naar de iOS-versie van een game; in dat geval moet je in de App Store op de Apple TV even handmatig de bijbehorende Apple TV-game opzoeken.



Apple TV games in de App Store

Heb je geen abonnement op Apple Arcade, dan kun je de onderstaande games individueel van elkaar downloaden. Met een Apple Arcade abonnement betaal je een vast bedrag per maand en kun je onbeperkt downloaden uit een selectie door Apple goedgekeurde games.

Alto’s Adventure

Alto’s Adventure is een prachtige snowboardgame voor iOS, maar ook voor de Apple TV. De dynamische licht- en weereffecten maken deze game echt een aanrader. Kies uit zes snowboarders die hun kunstjes gaan vertonen op de pistes. Ondertussen moet je opdrachten voltooien, zoals losgelopen lama’s redden. De game is te spelen met de Siri Remote of met een MFi-controller. Omdat de game universeel voor iPhone, iPad en Apple TV is hoef je niet opnieuw te betalen als je de game al eerder had gekocht. Je kunt Alto’s Adventure ook op de Apple TV beginnen en op de iPad verder spelen, dankzij synchronisatie via iCloud.

Crossy Road

De Apple TV-versie van dit bekende spelletje lijkt verdraaid veel op de iPhone-versie, en daar is niks mis mee. Je veegt over de touchpad van de afstandsbediening om naar links en rechts te lopen, waarna je klikt om een stap vooruit te m

aken. Op deze manier moet je zo lang mogelijk veilig de weg oversteken en oppassen voor water, krokodillen, treinen en andere obstakels. De Apple TV-game biedt ook multiplayer, zodat je samen met iemand op de bank kunt spelen. Kies een van de karakters, zoals een kip, geit of gans en ren zo snel mogelijk naar de overkant zonder geraakt te worden. Ook te spelen op allerlei andere platformen.

Cat Quest II

Cat Quest II is een open wereld actie RPG waarin je als een kat en een hond speelt. De game kent snelle actie en bestaat uit quests die zich afspelen in kerkers waar je monsters moet verslaan. Dit vervolg op Cat Quest bevat onder andere meer wapenopties, de mogelijkheid om van personage te wisselen en co-op. Speel je liever als de kat of als de hond in co-op?

Transistor

Het is misschien wel één van de meest sfeervolle games in de App Store. In het betoverende sci-fi-spel Transistor speel je als een vrouw met een bijzonder zwaard, die haar verloren stem terug probeert te krijgen. Daarvoor gebruikt de game een ingenieus gevechtssysteem, waarbij de wereld komt stil te staan als je niks doet. Hierdoor heb je bij iedere afweging de tijd om de correcte keuze te maken. Een soortgelijk systeem kennen we ook uit de Mac- PC- en consolegame Superhot. Transistor heeft een mooi design waar je jezelf in kunt verliezen. Je kunt de game ook op je andere Apple-apparaten spelen.

Shadowmatic

In het puzzelspel Shadowmatic moet je op creatieve wijze voorwerpen ronddraaien, om op precies de juiste manier een schaduw op de muur te projecteren. Als winnaar van een Apple Design Award is deze game dan ook grafisch mooi uitgevoerd. Shadowmatic maakt gebruik van de bewegingssensoren van de afstandsbediening, zodat je in de ‘echte’ wereld zelf het object kunt draaien. Naarmate je verder komt met de levels worden de puzzels uiteraard ook moeilijker. Over levels gesproken; je hebt er meer dan 100, dus plezier genoeg.

Smule Karaoke Music Studio

Met deze app van Smule wordt je Apple TV een karaoke-machine. De app is naast iPhone ook beschikbaar voor de Apple TV en biedt meer dan 100.000 liedjes die je via in-app aankopen kunt aanschaffen. Je kunt daarbij de iPhone als microfoon gebruiken. De app zelf is gratis, maar de liedjes niet. Als je de app installeert op je iPhone of iPad kun je ook meteen op de Apple TV spelen. Maximaal 2 spelers kunnen hun iPhone tegelijk als microfoon gebruiken, de rest gaat in de wachtrij staan en kan zingen wanneer ze aan de beurt zijn. Ben je alleen, dan kun je online tegen vreemden spelen.

Oceanhorn

Een avonturenspel dat er zo op lijkt en zó goed is, dat het een deel uit The Legend of Zelda-serie zou kunnen zijn. In een prachtige te ontdekken spelwereld puzzel je door kerkers, praat je met personages, stuit je op nieuwe krachten en sta je oog in oog met pittige tegenstanders. Een avontuur dat vele uren opslokt. De makers beweren dat je meer dan 10 uur aan speeltijd krijgt. Overigens is dit de eerste Oceanhorn. Je kunt deel 2 ook op de Apple TV spelen, maar alleen met een abonnement op Apple Arcade. Oceanhorn 2 bespreken we verderop.

Duet Game

Heb je het abstracte Duet Game al eens gespeeld? Deze app was ooit gratis te downloaden als Apple’s gratis App van de Week, dus misschien heb je deze game al zonder het te beseffen. Je hebt in Duet Game de controle over twee bolletjes, die met elkaar zijn verbonden in een cirkel. Druk op het scherm en de bolletjes bewegen beide een kant op, maar ze blijven in die cirkel hangen. Door met de juiste timing heen en weer te tappen, moet je de cirkels langs de obstakels van het scherm bewegen.

Nog meer leuke Apple TV games uit de App Store

Hieronder zie je nog meer leuke games die je op de Apple TV kunt spelen. Sommige zijn alleen op de Apple TV te installeren, andere zijn universeel zodat je ze in één moeite op iPhone, iPad en Apple TV kunt spelen. Bovendien kun je ze zonder Apple Arcade-abonnement downloaden.

Mr. Crab (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 8.0+) – Snelle arcadegame met een krab. Klim jaar boven in een toren en probeer onderweg zoveel mogeljik babykrabben te redden.

+ , iOS 8.0+) – Snelle arcadegame met een krab. Klim jaar boven in een toren en probeer onderweg zoveel mogeljik babykrabben te redden. BADLAND (€0,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 8.0+) – Was ooit Game van het Jaar en winnaar van een Apple Design Award. Actie-avonturenspel in een bos vol vreemde figuren, bomen en bloemen. Het lijkt een sprookje, totdat de hel losbarst.

, iOS 8.0+) – Was ooit Game van het Jaar en winnaar van een Apple Design Award. Actie-avonturenspel in een bos vol vreemde figuren, bomen en bloemen. Het lijkt een sprookje, totdat de hel losbarst. SketchParty TV (€6,99, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 13.1+) – Een Pictionary-achtige game waarbij je moet raden wat vrienden tekenen. Universele app voor iOS en Apple TV.

+ , iOS 13.1+) – Een Pictionary-achtige game waarbij je moet raden wat vrienden tekenen. Universele app voor iOS en Apple TV. Asphalt 8: Airborne (Gratis, iPhone/iPad/Mac/ TV + IAP , iOS 11.0+) – De bekende racegame, ook te spelen op de Apple TV (en trouwens ook op de Apple Watch). Ga racen en gebruik de Siri Remote als controller.

+ , iOS 11.0+) – De bekende racegame, ook te spelen op de Apple TV (en trouwens ook op de Apple Watch). Ga racen en gebruik de Siri Remote als controller. Mr Jump (Gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 11.0+) – Een populaire platform-runner, waarbij je de hoofdpersoon Mr. Jump door allerlei levels probeert te loodsen. Met de Siri Remote bedien je het poppetje. Gratis met in-app aankopen.

Lumino City (€5,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+) – Rustgevende puzzelgame, met muziek waar je bij wegdroomt. Een point-and-click-avontuur met cartoon-achtige karakters.

, iOS 10.0+) – Rustgevende puzzelgame, met muziek waar je bij wegdroomt. Een point-and-click-avontuur met cartoon-achtige karakters. EDGE Extended (€2,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 8.0+) – Minimalistische game, waarbij je een blokje door allerlei levels moet kantelen.

, iOS 8.0+) – Minimalistische game, waarbij je een blokje door allerlei levels moet kantelen. Nono Islands (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) – Van de makers van Mr. Crab. Ga mee op expeditie om schatten te zoeken op de Nono-eilanden. Maar er blijken meer bewoners aanwezig dan je denkt.

, iOS 9.0+) – Van de makers van Mr. Crab. Ga mee op expeditie om schatten te zoeken op de Nono-eilanden. Maar er blijken meer bewoners aanwezig dan je denkt. Nanosaur 2 (€3,99, iPhone/iPad/ TV , iOS 12.0+) – Een van de games die je met een 3D-bril kunt spelen.

Apple TV games voor een Apple Arcade-abonnement

Heb je een abonnement op Apple Arcade, dan kun je onderstaande games downloaden zonder extra kosten. Sommige games zijn ook beschikbaar op iOS en iPadOS.

Air Twister

Air Twister is een rail-shooter van de bekende game ontwerper Yu Suzuki, bekend van Shenmue en de Virtua Fighter-games. In een rail-shooter beweeg je de heel tijd naar voren terwijl je aan het schieten bent. In Air Twister zweef je door de lucht en schiet je met een pijl en boog niet alleen op vijanden, maar ook op voorbij zwevende objecten.

Playdead’s LIMBO

LIMBO is een 2D side-scrolling puzzel-platform-game. Het verhaal gaat over een jongetje die op zoek gaat naar zijn zusje. De game is in zwart-wit en je wandelt door gevaarlijke omgevingen die vol zitten met vallen.

LIMBO is een populaire game die al jaren verkrijgbaar is op andere platformen, waaronder iOS en Mac. De game won in 2012 zelfs de Apple Design Award voor beste Mac-game. Sinds 2023 is de game ook beschikbaar voor Apple TV via Apple Arcade.

Sayonara Wild Hearts

Deze game zit al sinds dag één in het aanbod van Apple Arcade, en is beschikbaar op alle platformen. In Sayonara Wild Hearts race je door abstract ontworpen steden onder stevige muziek. Onderweg verzamel je hartjes om meer punten te verdienen. Er zit ook een verhaal in over de hoofdpersoon wiens hart gebroken is, maar daarvoor moet je wel in de stemming zijn. Het is nogal een abstract verhaal, maar wie gewoon wil racen kan bij Sayonara Wild Hearts ook goed terecht.

Oceanhorn 2

In dit vervolg op het eerder genoemde Oceanhorn neemt de game je wederom mee in duistere mythologie en oude kerkers. Je krijgt in Oceanhorn 2 ook twee kameraden mee op pad. Als je goed nadenkt kun je alle puzzels slim oplossen door ieders krachten te benutten. Hoe het eerste deel meer dan tien uur bood, heb je in Oceanhorn 2 meer dan vijftien uur nodig om de game uit te spelen. Dat is lang, maar helemaal geen straf. De game ziet er namelijk supergoed uit.

Mini Motorways

Al eerder brachten de makers Mini Metro uit, waar je een alsmaar groeiend metronetwerk moet bouwen. In Mini Motorways is het principe hetzelfde, maar dan met auto’s en bedrijven. Zorg ervoor dat de juiste auto’s naar de juiste bedrijven kunnen zonder files onderweg. Je hebt niet in de hand hoe snel er nieuwe huizen bij komen, dus houd het tempo van de game goed bij. Onze tip: gebruik snelwegen en maak zijstraten in plaats van alleen een hoofdweg. De game is lekker ontspannend met rustige geluidseffecten en een minimalistisch ontwerp.

Way of the Turtle

Op een onbewoond eiland zijn twee schildpadden gestrand. Aan jou de taak om ze weer bij elkaar te brengen, maar dat is niet zonder gevaar. Er zijn vijanden en obstakels, maar als je slim bent word je vrienden met de goedaardige dieren op het eiland. Zij kunnen je helpen de weg te vinden, om zo snel weer bij je maatje te komen. Je kunt met je schild verschillende aanvallen doen. Hoe verder je komt, hoe sterker je aanvallen worden.

Assemble with Care

Deze game is leuk voor de techneuten onder ons. In Assemble with Care haal je kapotte elektronica uit elkaar, zoals een oude Gameboy. De bedoeling is dat je het kapotte onderdeel opspoort en vervangt. Vervolgens moet je het apparaatje weer in elkaar zetten. De uitdaging is om alle stappen te onthouden tijdens het openschroeven. Je moet deze natuurlijk in omgekeerde volgorde weer uitvoeren na de reparatie.

We denken dat deze Apple TV games je goed zullen vermaken. Wist je dat de App Store en Apple Arcade ook vol staat met leuke multiplayergames voor de Apple TV? In onze aparte gids check je onze aanraders!

