Een nieuwe vacature op de website van Apple lijkt te bevestigen dat Apple bezig is met het herontwerpen van de Agenda-app. Eerder meldden bronnen al dat Apple hiermee bezig was.

Apple werkt aan een ingrijpende vernieuwing van zijn Agenda-app, zo blijkt uit een recente vacature voor een Senior Software Engineer binnen het “Calendar Experience”-team. In deze vacature staat dat Apple op zoek is naar iemand die wil helpen “herdefiniëren wat een moderne agenda kan zijn op alle Apple-platforms”

AI-integratie dankzij overname Mayday Labs?

In april 2024 nam Apple het Canadese Mayday Labs over, bekend van een innovatieve agenda-app die met behulp van AI automatisch afspraken en taken op de beste momenten inplande. De app bood slimme functies zoals een “Calendar Shield” die overvolle schema’s blokkeerde, AI-gestuurde taakplanning en realtime suggesties bij planningsconflicten.

Dankzij de overname krijgt Apple’s Agenda-app mogelijk een flinke upgrade. Denk aan automatische planning op basis van beschikbaarheid en prioriteit, slimme conflictdetectie met herschikkingsvoorstellen en een focusmodus die optimale werktijden aanbeveelt. Ook een vernieuwde interface zou meer overzicht en inzicht in prioriteiten kunnen bieden.

Apple wil van zijn Agenda-app een intelligente tijdbeheerder maken die meer biedt dan alleen het bijhouden van afspraken. De snelle stopzetting van de Mayday-app na de overname suggereert dat Apple de onderliggende technologie direct wil opnemen in zijn eigen systeem via Apple Intelligence.

De vacature zelf geeft niet veel meer inzicht in welke veranderingen er aan komen, behalve dat het System Experience Calendar team “probeert te herdefinieren hoe een moderne Agenda-app op Apple’s platformen kan zijn”. Hoe dan ook kan je rekenen op een riante beloning: het salaris ligt tussen de $175.800 en $312.200. De vacature staat er pas sinds april 2025.

Komen de veranderingen in iOS 19?

Hoewel het tot dusver nog veel speculatie is, wordt verwacht dat deze de eerste vernieuwingen in de Agenda-app wordt gepresenteerd tijdens de Worldwide Developers Conference (WWDC) op 9 juni 2025. Daar zullen ook iOS 19, iPadOS 19 en macOS 16 worden onthuld, waarin de nieuwe Agenda-functies mogelijk worden geïntegreerd. Omdat de vacature pas sinds april 2025 live staat, verwachten we niet dat de eerste versie van iOS 19 meteen de grote Agenda-make-over laat zien. Mogelijk volgt het pas het komende jaar, maar krijgen we wel alvast de eerste vernieuwingen dankzij de eerdere overname van Mayday Labs.