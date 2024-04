De gebruikers zijn ‘s nachts zonder duidelijke reden afgemeld van hun Apple ID, op meerdere apparaten. Als ze opnieuw proberen in te loggen, krijgen ze een melding dat ze van hun account zijn afgesloten en dat ze een nieuw wachtwoord moeten instellen om weer toegang te krijgen. Dit leidde vooral tot problemen bij gebruikers die Stolen Device Protection hadden ingeschakeld. Als ze op een niet-vertrouwde locatie zijn kunnen ze niet meer zomaar inloggen. Ook app-specifieke wachtwoorden die al eerder in iCloud waren ingesteld, moeten worden gereset.

De eerste problemen werden gemeld rond 2:00 uur ‘s nachts Nederlandse tijd. Daarna volgden meer meldingen op sociale media. De website 9to5Mac heeft een lange lijst verzameld van meldingen op X, Mastodon, Threads en andere sociale netwerken. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. Op Apple’s eigen System Status-pagina wordt nog geen melding gemaakt van problemen, maar meestal gaat er ook wat tijd overheen voordat Apple problemen erkent. Achter de schermen lijkt er iets vreemds aan de hand. We wachten af tot er officieel een reactie vanuit Apple komt.

Apple ID uitgelogd: dit is er aan de hand

Het probleem is als volgt te herkennen: als je je iPhone, iPad of een ander apparaat probeert te gebruiken, blijkt dat je bent afgemeld op al je apparaten. Als je vervolgens probeert in te loggen met je oorspronkelijke Apple ID-wachtwoord, krijg je een melding dat jouw account is geblokkeerd. Je moet dan opnieuw je wachtwoord instellen voordat je je weer kunt aanmelden. Daarna werkt alles weer zoals vertrouwd.

Mogelijk is er een verband met een eerder gemelde nieuwe phishing-aanval onder Apple-gebruikers, waarbij mensen gebombardeerd werden door meldingen. Het kan ook te maken hebben met een bug in Stolen Device Protection. Daarmee kun je worden afgemeld van je Apple ID als er problemen zijn en je niet op een vertrouwde locatie bent. Maar we weten het pas zeker als Apple meer opheldering geeft. Natuurlijk heb je al tweefactorauthenticatie ingesteld op je Apple ID als je je account goed wilt beschermen. En zo niet, dan is het tijd om het te gaan doen!