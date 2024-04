Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story (seizoen 1)

Volgt de geschiedenis van Bon Jovi, met persoonlijke video’s, foto’s en muziek die een kijkje geven in het leven van Jon Bon Jovi en de reis van de band van de clubs in New Jersey naar wereldfaam. Livin’ on a Prayer, It’s My Life, You Give Love a Bad Name… iedereen kent wel een paar liedjes van Bon Jovi. In deze vierdelige serie duiken we in het verleden van de iconische band, maar kijken we ook vooruit naar een onzekere toekomst die ontstaan is door een stemblessure.