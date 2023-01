Nanoleaf heeft een eigen Ambilight-alternatief

Philips Hue heeft al een tijdje de Hue Sync Box en kondigde tijdens CES 2023 een Sync-app voor Samsung tv’s aan. Nanoleaf gooit het echter over een andere boeg. Bij de nieuw aangekondigde 4D TV Smarter Kit heb je een soort webcam nodig die je op de tv monteert. Deze registreert de kleuren op het scherm en zet dit om naar kleuren voor de Nanoleaf-lampen. De oplossing bestaat uit RGB-lightstrips die je rondom de tv kunt plakken. Maar het werkt ook samen met andere Nanoleaf-lampen.



Nanoleaf 4D TV Smarter Kit

De 4D-kit is verkrijgbaar in twee formaten: eentje voor tv’s van 55- tot 65-inch en een grotere voor tv’s van 70- tot 80-inch. De camera wordt er standaard bijgeleverd. Hij kan bovenop of onderop de tv worden bevestigd. Hoe je ‘m ook plaatst, je moet altijd zorgen dat het tv-scherm kan worden waargenomen. De camera maakt verbinding met een kleine hub, die de lampen aanstuurt, zodat ze de juiste kleur vertonen. Behalve kleur kan de 4D-kit ook het ritme van de muziek volgen, vergelijkbaar met de Rhythm-functie op andere Nanoleaf-producten. Daarnaast heb je verschillende thema’s tot je beschikking. Helemaal uitschakelen kan ook, als je het wat te druk vindt.

Andere fabrikanten zoals Govee bieden een vergelijkbaar systeem, maar dat werkt niet met HomeKit terwijl je bij Nanoleaf wel altijd op HomeKit-ondersteuning kunt rekenen. De 4D-kit van Nanoleaf heeft nog wat andere pluspunten, zoals ondersteuning voor Matter en koppelen van al je Nanoleaf-lampen dankzij een nieuwe softwarefunctie genaamd Sync Plus. De Nanoleaf 4D TV Smarter Kit is vanaf het tweede kwartaal van 2023 verkrijgbaar vanaf $100. De camera is ook los te koop.

De fabrikant heeft ook nieuwe plafondlampen, genaamd Nanoleaf Skylight en heeft een systeem met slimme knoppen ontwikkeld, die ervoor zorgen dat de lampen bij beweging of een bepaalde lichtsterkte automatisch inschakelen.

Bekijk ook [CES2023] Nanoleaf Skylight: lichtpanelen voor het plafond Nanoleaf heeft nieuwe lichtpanelen voor het plafond aangekondigd. Het gaat om een modulair systeem waarbij je meerdere vierkante lichtpanelen kunt combineren. Je kunt ze bedienen met de eveneens nieuw aangekondigde Nanoleaf Sense+ lichtknoppen en schakelaars en de nieuwe slimme assistent Nala.

Meer CES 2023-nieuwtjes lees je in onze round-up!