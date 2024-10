Er zijn de afgelopen tijden wat veranderingen gaande wat hoesjes betreft. Apple is gestopt met leer, waardoor je als leerliefhebber op andere fabrikanten bent aangewezen. En met de komst van de Cameraregelaar is er een ander punt om op te letten: zit er een saffierkristallaag aan de zijkant, of simpelweg een gat? Met de hoesjes van de Nederlandse fabrikant Decoded kregen we een mooie gelegenheid om dit te testen en te vergelijken met de officiële siliconenhoesjes van Apple.

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De hoesjes zijn getest in september/oktober 2024 en beschrijven de situatie op dat moment. De hoesjes zijn voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Decoded iPhone 16-hoesjes in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Verkrijgbaar in 5 varianten voor alle iPhone 16-modellen

Gemaakt van siliconenrubber/polyurethaan, leer of transparant plastic

Antimicrobiële coating op de siliconen versies

Schokbestendige onderlaag

Opstaande randjes om het display te beschermen

Valbestendig tot 1,2 meter

Onderkant is gesloten, met kleine openingen voor speaker en oplaadpoort

Microfiber binnenkant (behalve bij transparante case)

Verpakking gemaakt van gerecycled materiaal, plasticvrij

Prijs vanaf €39,99 (siliconen en transparant)

Verkrijgbaar bij Bol.com, Smartphonehoesjes en andere winkels

Decoded siliconenhoesje, hier in de de Stacks-variant.

Design en uiterlijk Decoded-hoesjes

Decoded is een fabrikant waar we regelmatig aandacht aan hebben besteed in onze round-ups van hoesjes, maar een uitgebreidere review deden we nog nooit. De collectie bestaat dit jaar uit 5 modellen:

Leather Back Cover €49,99

Leather Detachable Wallet €69,99

Siliconen Back Cover €39,99

Stacks Siliconen Back Cover €49,99

Transparant Back Cover €39,99

De eerste drie hebben we getest in de varianten voor iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Alle hoesjes beschikken over een MagSafe-magneetring, metalen knoppen en een metalen cameraring cameraring. Dit jaar is het design van de hoesjes licht aangepast. De cameraring is vernieuwd en het logo heeft een nieuwe plek gekregen, namelijk op de cameraring.

Het duurste hoesje dat we getest hebben: de Leather Wallet met uitneembare binnenhoes

Aan de binnenkant van alle hoesjes (behalve bij de transparantie versie) is een microfiber voering aanwezig om krassen te voorkomen. Verder hebben alle hoesjes een valbestendigheid tot 1,2 meter en zijn de verpakkingen gemaakt van gerecycled, plasticvrij materiaal.

We waren vooral benieuwd naar de leren hoesjes van Decoded, want die zijn gemaakt van ECCO-leer. Dit is hetzelfde leer van Nederlands fabrikaat dat Apple in het begin gebruikte voor de wat luxere Apple Watch-bandjes. Apple stapte later over naar andere leerfabrikanten, maar gelukkig kun je het ECCO-leer nog wel in Apple-accessoires vinden, zoals hier bij de Decoded-hoesjes. Ze hebben een subtiele leerstructuur en zouden een goed alternatief kunnen zijn voor andere merken leren hoesjes, zoals die van Nomad en Mujjo.

Een leren Decoded-hoesje van ECCO-leer

De hierboven genoemde Wallet-case is overigens ook van leer gemaakt. Maar in de gekozen kleur (Clay) vond ik dat de structuur wat minder tot z’n recht kwam dan in de kleuren zwart, donkerblauw en tan.

Veel mensen zullen in eerste instantie kiezen voor de goedkopere modellen van siliconenmateriaal. Deze zijn voorzien van een antimicrobiële laag, dat micro-organismen remt. Vergeleken met de siliconenhoesjes van Apple voelen de hoesjes van Decoded wat gladder en wat minder stroef aan. Decoded spreekt zelf van een zijdeachtige afwerking en dat klopt wel.

Er zijn twee varianten: de normale gladde versie (€39,9) en de al eerder even genoemde Stacks-variant (€49,99). Het was me aanvankelijk wat onduidelijk wat het verschil is, maar de normale siliconenhoes is gewoon glad aan de achterkant terwijl de Stacks-versie een achterkant met meerdere laagjes heeft.

Stacks-hoesjes in verschillende kleuren

Het grootste verschil tussen deze hoesjes en die van Apple is uiteraard dat er nog geen rekening kon worden gehouden met de veegbewegingen van de Cameraregelaar. Er zit dan ook een gat aan de zijkant van de hoesjes, terwijl Apple een laagje saffierkristal heeft aangebracht.

Vergelijking tussen het Decoded-hoesje (oranje) en een origineel Apple-hoesje (grijs)

Op de eigen website is te lezen dat Decoded al meer dan 15 jaar trotse partner van Apple is, maar blijkbaar heeft het bedrijf niet vooraf inzicht gekregen in de werking van de Cameraregelaar. Dat verbaast ons niets, want Apple geeft doorgaans voorrang aan Amerikaanse merken.

Het bedienen van de Cameraregelaar door de opening is heeft wat plus- en minpunten:

Je moet je vinger iets dieper in de opening steken om bijvoorbeeld veegacties te doen. Dat werkt op het Apple-hoesje een stuk beter.

Het smalle reepje materiaal langs de zijkant maakt het hoesje wat kwetsbaarder en zou bij ruig gebruik kunnen scheuren.

Positief is echter, dat je minder snel per ongeluk de cameraknop indrukt tijdens het vasthouden van het hoesje, iets dat ons bij het Apple-hoesje nog wel eens is overkomen.

Origineel Apple-hoesje en Decoded-hoesje, beide van siliconenrubber

Er zijn nog wel wat meer verschillen tussen beide hoesjes. Zo heeft die van Apple een cameraring van plastic, terwijl die van Decoded van metaal is gemaakt en iets meer uitsteekt. De knoppen van Decoded zijn van metaal, terwijl die van Apple met rubber zijn bekleed. En terwijl die van Apple een duidelijk zichtbaar Apple-logo heeft, ontbreekt dit natuurlijk op het Decoded-hoesje. Vergeleken met het hoesje van Apple betaal je €10 tot €20 minder, dus dat kan best interessant zijn als je eens wat vaker van kleur zou willen wisselen, zonder meteen meer dan honderd euro kwijt te zijn.

Decoded iPhone 16-hoesjes in verschillende kleuren – het smalle deel aan de zijkant is het meest kwetsbaar.

Score 8.5 Decoded hoesjes voor iPhone 16 (Pro) Vanaf €39,99 Voordelen + Ruime collectie hoesjes voor iPhone 16 (Plus/Pro/Pro Max)

Meer kleuropties dan bij Apple

De leren hoesjes zijn gemaakt van kwalitatief goed leer

Metalen cameraring en knoppen

Subtiel logo

Siliconenmateriaal voelt zachter aan dan dat van Apple Nadelen - Opening voor Cameraregelaar maakt het hoesje wat kwetsbaarder

Cameraring steekt iets meer uit

Conclusie Decoded iPhone-hoesjes review

De Decoded-hoesjes zijn een goed alternatief als je eens wat anders wilt dan de siliconenhoesjes van Apple. Je hebt keuze uit meerdere modellen en heel veel kleuren. De hoesjes voelen zachter aan dan die van Apple en hebben een robuustere cameraring van metaal. Ook zijn de knoppen van metaal gemaakt en zijn de exemplaren van leer van een goede kwaliteit, met een (niet té duidelijk) zichtbare nerf. Belangrijkste nadeel is dat ze geen saffierkristal hebben bij de Cameraregelaar, waardoor er een opening aan de zijkant zit.

Decoded iPhone-hoesjes kopen

Deze hoesjes zijn rechtstreeks bij de fabrikant verkrijgbaar en bij diverse winkels:

Prijzen leren hoesjes van Decoded

Prijzen Wallet-hoesje van Decoded

Heb je toch liever het siliconenhoesje van Apple, dan vind je hieronder onze review, bijgewerkt voor de nieuwste exemplaren.

We hebben ook een overzicht van de beste iPhone 16-hoesjes die nu al te koop zijn.