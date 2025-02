BlueBuilt hoesjes voor iPhone 16e

BlueBuilt is het huismerk van Coolblue en heeft als belangrijkste pluspunt dat je 5 jaar garantie krijgt. Ook op een hoesje. Dus ben je van plan om lang met je toestel te doen, dan weet je dat het hoesje al die jaren meegaat. En mocht hij toch kapot gaan, dan krijg je een nieuwe. Je hebt keuze uit meerdere modellen:

Transparant met valbescherming: €24,99

Transparant beschermend én MagSafe: €29,99

Zwart zonder valbescherming: €19,99

Transparant zonder valbescherming: €19,99

Het is opmerkelijk dat Coolblue een hoesje met MagSafe aanbiedt, want de iPhone 16e ondersteunt geen MagSafe. Toch kan een hoesje met ondersteuning handig zijn, want je kunt dan bijvoorbeeld je MagSafe Wallet gewoon gebruiken. Sneller opladen zit er helaas niet in, want daarvoor moet de telefoon het echt ondersteunen.