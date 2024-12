Zelf zeggen de onderzoekers niet welke merken het slechtst scoorden, maar ze merken wel op dat de PFAS-concentraties in bandjes van meer dan $30 hoger liggen dan in goedkopere bandjes van rond de $15. De kans dat de dure bandjes van Apple hieronder vallen is vrij groot. De 22 geteste bandjes van verschillende prijsniveau’s waren afkomstig van onder meer Apple, Google, Fitbit, Samsung, Nike, Modal en Casetify. Alle 13 bandjes die van fluorelastomeer waren gemaakt, bevatten het element fluorine. Twee andere bandjes die niet van fluorelastomeer waren gemaakt, bevatten ook fluorine, waardoor het vermoeden bestaat dat er ook PFAS aanwezig is. De situatie is extra zorgelijk omdat horlogebandjes nauw op de huid worden gedragen.

PFAS blijft eeuwig bestaan

Per- en polyfluoroalkyl substances (PFAS) zijn een groep chemicaliën die eeuwig blijven bestaan en die goed bestand zijn tegen water, zweet en olie. Daarom gebruiken fabrikanten ze graag in fitnessproducten, menstruatiecups, regenjassen en dergelijke. Ook zijn ze jarenlang gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen en in voedselverpakkingen. In horlogebandjes zijn PFAS vooral terug te vinden in exemplaren die van fluorelastomeren zijn gemaakt. Fluorelastomeer is vuilafstotend en verkleurt niet, zodat het product lange tijd mooi blijft.

De nieuwste sportbandjes van najaar 2024: gemaakt van fluorelastomeer. Bij de Nike-bandjes moeten spikkels de indruk wekken dat het een milieubewuste aankoop is.

Apple sportbandje is van fluorelastomeer

Apple’s enige Apple Watch-bandje dat volledig van fluorelastomeer is gemaakt, is het sportbandje dat sinds de introductie van de allereerste Apple Watch een vaste plek heeft gekregen in het assortiment. Deze zien er na jarenlang gebruik nog als nieuw uit en dat is te danken aan de ‘onverwoestbaarheid’ van de gebruikte materialen. Maar dat er ook schadelijke stoffen in zitten, brengt extra risico’s met zich mee. Sommige mensen dragen ze dag en nacht, direct op de huid, waardoor ze langdurig in contact staan met je lichaam. Het is nog niet bewezen dat de stof op die manier in je lichaam doordringt, maar helemaal uitgesloten is het niet. Los daarvan zijn PFAS schadelijk als ze in het milieu terechtkomen, omdat ze niet worden afgebroken.

Na een chemische analyse door de onderzoekers bleek dat één specifieke PFAS-verbinding in opvallend hoge concentraties voorkwam in de bandjes, namelijk PFHxA. In sommige bandjes was de concentratie tot 80 keer hoger dan wat in een eerder onderzoek is aangetroffen in cosmetische producten.

Wat kun je doen? Bijna alle Apple-bandjes zijn van kunststof

Wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je beter kiezen voor een van de andere Apple Watch-bandjes van Apple. Aanraders zijn de geweven Sport Loop van textiel of de FineWoven Magnetic Link. Hou er echter rekening mee dat Apple Watch-bandjes vrijwel nooit van natuurlijke materialen zijn gemaakt. Je kunt voor €99 het gevlochten solobandje kopen en denken dat je een premium product van topklasse materialen in handen hebt, maar dit is gemaakt van gerecycled polyester (oftewel kunststof). Sinds Apple geen leren producten meer verkoopt, zijn de enige plasticvrije bandjes te vinden bij de metalen exemplaren van staal en titanium.

De solobandjes van Apple zijn gemaakt van siliconenrubber en het is nog onduidelijk of daarin ook PFAS is aangetroffen. Een soortgelijk materiaal is gebruikt in het Ocean-bandje voor de Ultra, waarbij Apple spreekt over een “hoogwaardig elastomeer”. Hierin kan dus ook PFAS verwerkt zijn.

Waarom PFAS schadelijk is

PFAS staan bekend als ‘eeuwige’ chemicaliën, omdat ze zich opstapelen in het menselijk lichaam en in het milieu. Daar kunnen ze schadelijke effecten hebben op onze gezondheid. En omdat ze vrijwel niet afbreekbaar zijn, is het moeilijk om de vervuiling op te ruimen. PFAS staat voor per- en polyfluoralkylstoffen, oftewel kunstmatige chemische verbindingen die door de mens zijn ontwikkeld.