Ieder jaar in mei kondigt Apple het nieuwste Pride-bandje voor de Apple Watch aan en ook in 2025 is er weer een nieuwe editie. Het nieuwe Pride 2025-bandje is een klassiek sportbandje, met gekleurde strepen in de bekende Pride-kleuren. Het nieuwe bandje is vanaf vandaag te bestellen.

Pride 2025 Apple Watch bandje

Nadat Apple vorig jaar een wat duurder geweven solobandje in Pride-kleuren uitgebracht had, is het deze keer weer de beurt aan het klassieke sportbandje. Het is de derde keer dat Apple het Pride-bandje in een sportbandversie uitbrengt. De nieuwe versie heeft verticale strepen en lijkt nog het meest op het Pride-sportbandje uit 2020, maar dan in meer verschillende kleuren waaronder roze, bruin en zwart. Door de manier van fabriceren is elke versie uniek en heeft elk Pride 2025-bandje dus een iets ander patroon.

Bij het nieuwe bandje hoort ook de nieuwe Pride Harmony-wijzerplaat. Het is een analoge wijzerplaat, waarbij de gekleurde strepen van het bandje ook in de wijzerplaat terug te zien zijn. Naarmate de tijd verstrijkt, wisselt ook de volgorde van de gekleurde strepen.

Voor de iPhone en iPad komt er ook nog een bijpassende wijzerplaat, met dezelfde gekleurde Pride-strepen als in het Apple Watch-bandje en de wijzerplaat. De nieuwe wijzerplaat en wallpapers voor iPhone en iPad worden toegevoegd in respectievelijk watchOS 11.5, iOS 18.5 en iPadOS 18.5. Het nieuwe Pride 2025 Apple Watch-bandje is vanaf nu te bestellen bij Apple voor €49,-. Je kan kiezen tussen 40mm, 42mm en 46mm en is daarmee geschikt voor zowel de Apple Watch SE als Apple Watch Series 4 en nieuwer en Apple Watch Ultra-modellen.

Lees ook ons overzicht van alle Apple Watch Pride-bandjes tot nu toe.