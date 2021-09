Apple heeft een reeks nieuwe hoesjes uitgebracht voor de iPhone 13-serie en de keuze is nogal uitgebreid. Je kunt hoesjes in bijna elke kleur krijgen, ook nu weer van siliconen, leer of transparant. Dit is de line-up van najaarskleuren 2021.

Nieuwe iPhones betekent ook dat er weer nieuwe hoesjes nodig zijn. Bij de iPhone 13-serie heb je daarbij behoorlijk wat keus. In een apart artikel gaan we in op de najaarskleuren 2021 voor Apple Watch-bandjes en die sluiten mooi aan op de hoesjes voor de iPhone. Welke combinaties ga jij maken?



Je kunt dit jaar kiezen uit de volgende modellen:

Apple Siliconen iPhone-hoesje voor iPhone 13

Bij de iPhone-hoesjes vind je dit jaar weer een regenboog aan nieuwe kleuren. Apple’s eigen siliconenhoesjes kosten €55 en zijn voorzien van MagSafe-magneten. Let op dat je dit jaar

Ze zijn er in deze nieuwe tinten:

Okergeel

Klaver

Kalkroze

Abyss-blauw

Pomelo

Middernacht (bijna zwart)

IJsblauw

Verkrijgbaar voor:

iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Apple’s leren hoesje voor iPhone 13

De leren hoesjes van Apple kosten €65 en zijn verkrijgbaar in deze nieuwe kleuren, waarbij we aanraden om voor een wat donkerder kleur te kiezen. Ze kunnen namelijk best snel vuil worden:

Goudbruin

Donkere kers

Sequoia-groen

Middernacht

Blauweregen

Verkrijgbaar voor:

iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Apple’s transparante hoesje voor iPhone 13

Er is uiteraard ook weer een transparant hoesje verkrijgbaar, met een duidelijk zichtbare MagSafe-magneet. Toen Apple dit hoesje voor de iPhone 12-serie introduceerde kwamen er al vrij snel klachten over breuk op de hoeken. Er is nog iets anders bijzonders met dit hoesje aan de hand, want bij gebruik van de Wallet-case wordt Zoek mijn niet ondersteund.

Verkrijgbaar voor:

iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Apple Wallet-hoesje voor iPhone 13

Zoek je iets om je pasjes in te stoppen, dan is er Apple’s leren kaarthouder, beter bekend als de Wallet-case. Alle oude kleuren zijn per direct uit het assortiment gehaald en je kunt nu kiezen uit deze 5 nieuwe kleuren:

Goudbruin

Donkere kers

Sequoia-groen

Middernacht

Blauweregen

De prijs is net als voorheen 65 euro per stuk en hij is op alle modellen uit de iPhone 12-serie en iPhone 13-serie te gebruiken.

Om je stijl helemaal compleet te maken heeft Apple nieuwe leren AirTag-hoesjes (€39) uitgebracht in de volgende kleuren:

Goudbruin

Middernacht

Blauweregen

Er zijn ook nieuwe najaarkleuren 2021 voor de Apple Watch-bandjes, die soms aansluiten bij de hoesjes.