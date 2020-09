Als je een Apple Watch hebt, wil je dat het horlogebandje goed past. In dit artikel bespreken we waar je op moet letten, als je de juiste maat bandjes wilt kiezen.

Een Apple Watch-bandje moet goed passen

Apple brengt een enorme collectie Apple Watch-bandjes uit, in allerlei kleuren en uitvoeringen. Belangrijk is daarbij ook om op de maat te letten, want als het bandje goed aansluit draagt het prettiger en werkt de hartslagmeter beter. In deze gids lees je alles over het kiezen van goed passende horlogebandjes voor de Apple Watch. We bespreken de compatibiliteit van bandjes voor 38mm/40mm enerzijds en 42mm/44mm anderzijds en we kijken naar de polsomtrek die voor de verschillende bandjes geldt.

Apple Watch: passen mijn oude bandjes?

Als je overstapt naar een nieuwe Apple Watch, wil je wel dat je oude bandjes nog gebruikt kunnen worden. Bij de Apple Watch Series 4 is de overstap gemaakt naar een groter formaat: 40mm en 44mm. Voorheen was dit 38mm en 42mm. Nu vraag je je misschien af of eerder gekochte bandjes nog steeds bruikbaar zijn. Dat is inderdaad het geval. De bandjes passen onderling.

Zo passen de Apple Watch-bandjes op de verschillende modellen:

38mm en 40mm zijn onderling uitwisselbaar

42mm en 44mm zijn onderling uitwisselbaar

Dit geldt ook voor toekomstige bandjes. De enige uitzondering zijn de Solobandjes die sinds 2020 verkrijgbaar zijn en waarbij de maatvoering heel nauw erop aan komt. Dit bespreken we verderop.

In theorie gezien zou je een 38mm bandje ook op een 44mm Apple Watch kunnen bevestigen. Elk formaat bandje klikt namelijk vast, ongeacht de grootte van de horlogekast. Maar de aansluiting (‘lug’) sluit in dat geval niet mooi aan.

Juiste maat bepalen bij Solobandjes

Het Solobandje en het Gevlochten Solobandje zijn in 9 verschillende maten verkrijgbaar. Het is dus van belang dat je de juiste maat kiest, anders zal het bandje niet mooi aansluiten. Bij twijfel raadt Apple aan om een maat kleiner te kiezen, omdat deze bandjes tijdens het gebruik nog iets kunnen uitrekken.

Bij het Solobandje (Solo Loop) en het Gevlochten Solobandje (Braided Solo Loop) gaat het om bandjes uit één stuk. In verband met de maatvoering kun je ze alleen gebruiken op de Apple Watch Series 4 en later. Dit komt omdat de maatvoering nogal precies is. Feitelijk zou je deze bandjes ook met de eerdere modellen van 38mm en 42mm kunnen gebruiken, maar we raden aan om dan even in de Apple Store te gaan passen welke maat het beste is.

Apple heeft daarom een hulpmiddel gemaakt waarmee je de juiste maat kunt bepalen. Je moet dit afdrukken en uitknippen en vervolgens om je pols wikkelen. Het getal tussen de pijltjes geeft de maat aan. Dit is een getal tussen de 1 en 12. Uit de eerste hands-on ervaringen met de Apple Watch Series 6 blijkt dat je vaak een kleinere maat nodig hebt dan de pashulp aan geeft. Als een maat 10 wordt aangegeven, kan best zijn dat maat 7-8 eigenlijk beter aansluit. Ook lijkt de maatvoering van de Soloband en de Gevlochten Soloband niet helemaal gelijk te lopen. Als je online besteld hebt kun je je bandje gemakkelijk weer terugsturen.

Polsomtrek bepalen

Om erachter te komen welke polsmaat je hebt, doe je het volgende:

Pak een touwtje of koord. Wikkel het touwtje om je pols en zorg dat deze goed aansluit, maar niet te strak zit. Leg het touwtje langs een lineaal en je weet de polsmaat.

Je leest er meer over in onze gids over het juiste Apple Watch-formaat bepalen.

Apple Watch polsgrootte voor horlogebandjes

Niet alleen het scherm van de Apple Watch speelt een rol bij je keuze: de bijbehorende horlogeband moet ook de juiste grootte zijn voor je pols. Sommige horlogebandjes zijn bedoeld voor wat grotere polsen en bij sommige modellen vind je speciale XL-uitvoeringen voor extra grote polsen.

Solobandje

40mm: maat 1 t/m 9

44mm: maat 4 t/m 12

Bij deze bandjes moet je gebruik maken van een uitknipbare pashulp, die je op de website van Apple vindt. Er zijn in totaal 2 x 9 maten voor respectievelijk 40mm en 44mm. In het algemeen geldt dat 40mm geschikt is voor een pols van 130-200mm en 44mm geschikt is voor een pols van 140-210mm.

Prijs: 49 euro

Gevlochten solobandje

40mm: maat 1 t/m 9

44mm: maat 4 t/m 12

Bij deze bandjes moet je gebruik maken van een uitknipbare pashulp, die je op de website van Apple vindt. Er zijn in totaal 2 x 9 maten voor respectievelijk 40mm en 44mm. In het algemeen geldt dat 40mm geschikt is voor een pols van 130-200mm en 44mm geschikt is voor een pols van 140-210mm.

Prijs: 99 euro

Sportbandje

40mm standaard: 130-200 mm pols

40mm Nike+: 130-200 mm pols

44mm standaard: 140-185 mm pols

44mm Nike+: 140-210 mm pols

44mm XL: 160-245 mm pols (alleen in zwart)

Prijs: 49 euro (ook voor Nike+)





Geweven sportbandje (Sport Loop)

40mm standaard: 130-200 mm pols

40mm Nike+: 130-190 mm pols

44mm standaard: 145-220 mm pols

44mm Nike+: 145-220 mm pols

44mm XL: 170-245 mm pols (alleen in diepgrijs)

Prijs: 49 euro (ook voor Nike+)





Leren bandje met moderne gesp

40mm Small: 135-150mm pols

40mm Medium: 145-165mm pols

40mm Large: 160-180mm pols

Prijs: 149 euro





Leren bandje met ribbels

44mm Medium: 150-185 mm pols

44mm Large: 180-210 mm pols

Prijs: 99 euro





Leather Link

40mm: 130-180 mm pols

44mm: 140-205 mm pols

Prijs: 99 euro





Milanees bandje

40mm standaardmaat: 130-180 mm pols

44mm standaardmaat: 150-200 mm pols

Prijs: 99 euro





Schakelarmband

40mm standaardmaat: 135-195 mm pols

44mm standaardmaat: 140-205 mm pols

Prijs: 349 of 449 euro

Wil je meer weten over Apple Watch-horlogebandjes of wil je een complete Apple Watch kopen? Misschien vraag je je af welk formaat Apple Watch bij jou past. Dan vind je elders op onze website alle info!