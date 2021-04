Met verschillende bandjes maak je je Apple Watch helemaal persoonlijk. Er zijn een hele hoop verschillende materialen en kleuren, zodat er voor elke gelegenheid wel een bijpassend bandje is. Zo kun je een Sportbandje gebruiken als je gaat sporten of kies je misschien voor de Milanese band als je een keer een iets chiquere gelegenheid hebt. Een Apple Watch-bandje verwisselen is gelukkig niet zo ingewikkeld. In dit artikel leggen hoe het werkt en waar je bij specifieke bandjes precies op moet letten.

Een nieuw Apple Watch-bandje kopen

Voordat je een Apple Watch -bandje kunt omwisselen, heb je natuurlijk wel een ander bandje nodig. Gelukkig hebben we een uitgebreid overzicht waarin je alle horlogebandjes voor je Apple Watch terugvindt. In dit overzicht zie je de bandjes die Apple zelf heeft ontworpen en de bandjes van Nike (sportief) en Hermès (sjiek).

Als je wilt kun je meteen bekijken hoe het bandje bij jouw Watch staat. Apple heeft daarvoor de online Apple Watch Studio. Het is daarnaast van groot belang dat je juiste maat kiest, zodat het goed past.

Haal je ergens anders een nieuw bandje? Check dan meteen of het bandje wel origineel is. Goedkope alternatieve bandjes zijn niet per definitie een verkeerde keuze. Je loopt alleen het risico dat het wat minder mooi is afgewerkt of dat het materiaal wat huidproblemen geeft, omdat het niet uitvoerig getest is op allergieën en irritaties. Ook kan het zijn dat een dergelijk bandje niet helemaal goed vastklikt, waardoor het risico bestaat dat de Apple Watch onverwachts van je pols schiet.

Een Apple Watch-bandje verwisselen

Het is heel eenvoudig om een bandje te verwisselen. Het mechanisme waarmee je een bandje losmaakt en bevestigt is namelijk precies hiervoor ontworpen. Wanneer je het bandje losmaakt, kun je je Apple Watch in je hand houden of neerleggen op tafel. Kies je voor dat laatste? Leg dan een microvezeldoekje neer om te voorkomen dat er krassen op je scherm komen. Volg vervolgens deze stappen om een Apple Watch-bandje te verwisselen.

Zorg dat je de achterkant van je Apple Watch voor je hebt. Open, indien mogelijk, het bandje helemaal, zodat je een boven- en een onderzijde van het bandje hebt. Zie hieronder eventueel de uitleg voor het Milanese bandje en de schakelarmband. Druk één van de twee ontgrendelingsknoppen in. Deze vind je aan weerszijden van de hartslagsensor. Houd de knop met de ene hand ingedrukt. Gebruik je andere hand om het bandje zijwaarts te verwijderen. Soms moet je opnieuw de ontgrendelingsknop indrukken. Volg deze twee stappen ook voor de andere helft van het bandje. Schuif vervolgens het eerste deel van het andere bandje in de gleuf. Zorg ervoor dat de tekst op het bandje naar je toe is gericht. Het bandje zit vast wanneer je een klik hoort. Hierna kun je ook de tweede lug in de gleuf schuiven.

Gebruik je klassiek Sportbandje? Dan hoort de helft met de aluminium pin aan de bovenkant van je Apple Watch. Bij het Geweven Sportbandje, het leren Link-bandje en het Milanese bandje hoort de omslag aan de bovenzijde van de Watch. Je kunt hier rekening mee houden wanneer je de bandjes verwisselt.

Als het goed is hoef je nagenoeg geen kracht te gebruiken om het bandje in de sleuf te stoppen. Als je geen klik hoort, schuif bandje dan wat naar links en rechts. Als het bandje niet vast komt te zitten, centreer je het bandje en drukt je het op zijn plaats. Beweeg vervolgens het bandje voorzichtig omhoog en omlaag. Mogelijk dat het dan alsnog vastklikt.

Lukt het helemaal niet om het bandje goed vast te klikken en gaat het om een origineel bandje van Apple? Dan raden we aan om terug naar de winkel te gaan en een ander exemplaar te vragen.

Zo verwijder je het Milanees bandje

Bij de eerste variant van het Milanese bandje was het niet mogelijk om het bandje helemaal te openen. De magnetische sluiting paste namelijk niet door de bandaansluiting heen. In 2018 heeft Apple het bandje opnieuw ontworpen, waardoor dat nu wel mogelijk is. Bij het nieuwe model is het dus een stukje gemakkelijker om het bandje te verwijderen, omdat je ‘m nu in z’n geheel kunt openen. Om het eerdere model te verwijderen, volg je deze stappen.

Druk aan één van de zijdes de ontgrendelingsknop in en klik de lug los. Schuif hem er nog niet helemaal uit. Klik de andere kant ook los. Schuif vervolgens beide zijdes tegelijkertijd uit de gleuven van de Apple Watch.

Als je het Milanese bandje wil bevestigen, volg je dezelfde stappen, maar dan omgekeerd. Je schuift beide lugs in de Watch en klikt ze vervolgens één voor één vast. Op dezelfde manier is de Soloband te verwijderen en te bevestigen.

Zo verwijder je de schakelarmband

Ook de schakelarmband is wat lastig te verwijderen. Het kan eigenlijk op twee manieren. De eerste manier is om beide knoppen tegelijk in te drukken en het bandje aan beide kanten tegelijk opzij te schuiven. Lukt het niet? Dan is er ook een andere methode, die Apple zelf aanraadt:

Sluit de vlindersluiting van de schakelarmband. Druk vervolgens op de ontgrendelingsknop op één van de schakels. Trek de twee schakels nu rustig uit elkaar. De schakelarmband bestaat nu uit twee delen. Verwijder beide helften.

Om de schakelarmband aan te brengen, voer je omgekeerd dezelfde stappen uit. Je kunt dit ook doen door beide lugs gelijktijdig in de sleuf te schuiven.

