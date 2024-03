Apple’s smartwatch werkt alleen in combinatie met de iPhone. Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft Apple op die manier een monopolie opgebouwd en is daarom een rechtszaak begonnen. Apple heeft nu bevestigd dat het op een gegeven moment heeft overwogen om de Apple Watch geschikt te maken voor Android. Er zou drie jaar aan zijn gewerkt, maar uiteindelijk ging het niet door. Apple zegt dat er technische beperkingen waren, waardoor de Android-ondersteuning niet haalbaar was. Een artikel van Bloomberg uit november vorig jaar noemt echter heel andere redenen: Apple zou met het project zijn gestopt vanwege “zakelijke overwegingen”. Het bedrijf was bang dat de verkoop van de iPhone in gevaar kwam als de Apple Watch werd opengesteld voor andere smartphones.

Project Fennel gestopt

Apple-engineers werkten jarenlang aan Project Fennel, om de Apple Watch volledig te laten samenwerken met een Android-telefoon. De werkelijke reden waarom het niet lukte, blijft in het midden. Het is moeilijk te controleren of Apple hard genoeg heeft gewerkt om het voor elkaar te krijgen.

Momenteel kun je de Apple Watch zonder iPhone gebruiken, maar je loopt daarbij wel allerlei functies mis. En voor de eerste koppeling heb je toch echt altijd een iPhone nodig. Een iPad of Mac werkt niet – en een apparaat van een ander merk helemaal niet. Op andere vlakken is Apple een stuk soepeler: zo zijn er voor Apple Music en Apple TV+ wél Android-apps uitgebracht. Toch is dit wel iets anders: het zijn betaalde diensten waar Apple rechtstreeks aan kan verdienen.

Apple Watch koppelen met iPad: werkt ook niet.

Toch is Apple niet de enige die het koppelen van smartwatches moeilijk maakt. Voor iPhone-gebruikers is het ook vrijwel onmogelijk om een Pixel Watch te koppelen. Je hebt altijd een Android-smartphone nodig om de Pixel Watch-app te kunnen gebruiken. Er is een workaround, die ook de andere kant op werkt. Je kunt namelijk de Pixel Watch koppelen met Fitbit en daarna zie je je bewegingsdata in de Fitbit-app voor iOS. Verder kun je het batterijniveau van de Pixel Watch in de Fitbit-app zien. Meer niet.

Daarnaast werkt Fitbit na al die jaren nog steeds niet samen met Apple’s HealthKit en dat lijkt ook niet te gaan veranderen. Ook hiervoor zijn workarounds ontwikkeld, maar ideaal is het niet.

Apple Watch-monopolie

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie gebruikt de beperkte compatibiliteit van de Apple Watch als bewijs dat Apple een monopolie heeft gecreëerd en zich in allerlei bochten wringt om dat te handhaven. Volgens de overheid zijn mensen die ooit een Apple Watch hebben gekocht wel gedwongen om steeds weer een nieuwe iPhone te kopen, omdat overstap naar een ander merk smartphone niet mogelijk is:

Apple’s smartwatch—Apple Watch—is only compatible with the iPhone. So, if Apple can steer a user towards buying an Apple Watch, it becomes more costly for that user to purchase a different kind of smartphone because doing so requires the user to abandon their costly Apple Watch and purchase a new, Android-compatible smartwatch.

Bekijk ook Amerikaanse overheid klaagt Apple aan wegens monopoliegedrag Apple wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd door het Ministerie van Justitie. Apple zou op 5 punten de antitrustregels hebben overtreden en concurrentie hebben bemoeilijkt.

Bijna opgelost: iMessage-beperkingen

Een ander punt uit de aanklacht van het Ministerie van Justitie, is dat Apple het onnodig lastig maakt om in iMessage te communiceren met je Android-vrienden. De berichten van Android-gebruikers verschijnen daarbij als groene tekstballonnen en dat zou schaamte veroorzaken. Eind vorig jaar verscheen Beeper Mini om Android-gebruikers toch blauwe tekstballonnen te geven, maar dat project is door Apple vakkundig de nek omgedraaid. Inmiddels weten we dat Apple-topman Eddy Cue in 2013 plannen had om iMessage naar Android te brengen, maar ook dat idee werd afgeschreven. Technisch was het wel mogelijk, maar intern waren Craig Federighi, Phil Schiller en andere topfiguren er fel op tegen. Android-ondersteuning zou het bedrijf “meer kwaad dan goed doen” omdat mensen daardoor gemakkelijker uit het Apple-ecosysteem zouden kunnen stappen. Apple heeft op dit punt inmiddels eieren voor zijn geld gekozen, door aan te kondigen dat er RCS-ondersteuning voor iMessage aankomt.