Het is nog niet zover dat robotstofzuigers kunnen traplopen, maar we komen wel steeds dichterbij. Roborock heeft de nieuwste robostofzuigers aangekondigd op IFA 2024. Ze hebben een compleet nieuw ontwerp en kunnen zichzelf optillen om over drempels tot wel 4 cm te klimmen.

Het eerste wat je opvalt als je de nieuwe Roborock Qrevo Curv bekijkt, is dat het dockingstation compleet anders oogt. De Qrevo Curv heeft een bolle gebogen dock, die de stofbak automatisch kan legen en de dweil na gebruik kan schoonmaken. De waterbak wordt automatisch bijgevuld als je de dock op de waterleiding aansluit. De grootste vernieuwing is iets heel anders: deze stofzuigers komen over hogere drempels heen dan de concurrentie. De AdaptLift Chassis-functie kan de robot automatisch optillen en over drempels van 4 centimeter hoogte heen helpen. Daarnaast is de functie handig bij hoogpolige tapijten, waar normale robotstofzuigers niet op kunnen klimmen. “Dit verbetert het vermogen om verschillende vloertypen schoon te maken”, zegt Roborock.

Roborock: hoge drempels en antiklit

De stap naar een robotstofzuiger die echt trappen kan beklimmen, is nog steeds erg groot. Een paar maanden geleden schreven we over een stofzuiger die daadwerkelijk kon traplopen (de Migo Ascender), maar dat project is helaas afgeblazen. Blijkbaar was het toch te moeilijk om te realiseren. Roborock neemt een wat kleinere stap, door een hoogteverschil van 4 cm te overbruggen. Als je bedenkt dat een gemiddelde traptrede bijna 20 cm hoog is, is er nog een lange weg te gaan. AdaptLift Chassis tilt automatisch het voorwiel van de robot op als er een drempel of ander niveauverschil wordt gedetecteerd. De hoofdwielen worden vervolgens onafhankelijk van elkaar aangepast, om de robot 10 mm hoger te zetten. Hij kan daarna over standaard drempels tot 3 cm en drempels met dubbele laag tot 4 cm rijden.

Wel heeft Roborock nog wat andere handige verbeteringen doorgevoerd. De robots hebben een verbeterd anti-klitsysteem tegen haren. Dit voorkomt dat haren rond de hoekpunten van de borstels gaan zitten, waardoor ze de borstels meer goed ronddraaien. Bij de Roborock Qrevo zuigt de stofzuiger de haren gewoon op, dankzij kortere borstelrollen met spiraalvormige bladen die in tweeën zijn gedeeld. Daardoor rollen de haren er vanzelf af.

De fabrikant heeft ook de zuigkracht verhoogd naar 18.500 Pa. Om nog grondiger schoon te maken is er een zijborstel die ook in de hoeken kan komen en een dweil die zich aan de zijkant kan uitstrekken. Die dweil kan je vloer met 75 graden Celsius schoonmaken, om op die manier schadelijke bacteriën het leven zuur te maken.

De Qrevo Curv is voorzien van Roborock’s AI-technologie om obstakels te vermijden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een ingebouwde camera om veelvoorkomende huishoudelijke rommel te herkennen, waarna de stofzuiger er omheen rijdt.

De Roborock Qrevo Curv komt vanaf 9 september op de markt en kost 1500 euro. De Qrevo Edge heeft dezelfde functies, maar heeft een traditioneler uitziend basisstation, uitgevoerd in zwart.

Ministofzuiger voor lage meubels

Daarnaast heeft Roborock een extra platte robotstofzuiger aangekondigd, die gemakkelijker onder laag meubiliair komt. De Roborock Qrevo Slim is 8,2 cm hoog en maakt gebruik van een andere lasertechniek. Er is dus geen LiDAR-toren aanwezig, maar er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde dual-light 3D time of flight-technologie. Daarbij wordt een combinatie van lasers en een RGB-camera ingezet voor navigatie en het herkennen van obstakels. Ook deze heeft een fors prijskaartje (1300) terwijl de zuigkracht een stuk minder is (11.000 Pa). Je krijgt er een multifunctionele dock bij.

De Roborock Qrevo Slim komt gemakkelijker onder de zitbank

De Qrevo Curv, Edge en Slim zijn drie van de vijf producten die Roborock op IFA 2024 laat zien. Het is een record ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van het merk. Je kunt ook kiezen voor een snoerloze stofzuiger waarbij je zelf aan de slag moet: de H5. Deze gaat €299,99 kosten en is licht en slank, zodat je niet met een zware steelstofzuiger loopt te zeulen.

Roborock waagt zich ook aan huishoudelijke apparaten, door de Zeo Lite aan te kondigen. Dit is een slimme wasdroger die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie, genaamd Zeo-cyclus-technologie. Het zorgt ervoor dat waterdamp efficiënter wordt geabsorbeerd, zonder dat extreme hitte nodig is. Over releasedata en prijzen is nog niets gezegd, maar de hierboven genoemde robotstofzuigers komen gelukkig wel gewoon naar Europa.

