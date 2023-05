Grundfos SCALA2 met Matter

Dankzij Matter wordt het gemakkelijk om allerlei apparaten met elkaar te laten samenwerken. Een hydrofoorpomp is dan niet het eerste waar je aan denkt, maar volgens de website van de CSA is er inderdaad goedkeuring voor gegeven. Het gaat waarschijnlijk om een nieuw model van de Grundfos SCALA2 hydrofoorpomp, want het huidige model heeft weliswaar ‘intelligente besturing’ volgens de fabrikant maar werkt nog niet met de bekende smart home-platformen. Zo’n hydrofoorpomp is bedoeld om de juiste waterdruk te leveren in waterleidingen thuis en kost in de variant met voordrukbeveiliging tussen de €1.000 en €1.500. Hij is ook te gebruiken voor drukverhoging van uit een tank (bijv. regenwater) en kan grondwater oppompen vanaf een diepte van 8 meter.



We kennen al allerlei HomeKit-watersensoren voor het opsporen van lekkages en HomeKit -accessoires om de watertoevoer naar de tuin te regelen. Een hydrofoorpomp zagen we eerder nog niet. Deze is voorzien van een watergekoelde motor, die erg stil is. Er zit ook een voordrukbeveiliging op, zodat er bij het wegvallen van de waterdruk geen water meer aangezogen kan worden. Dit is verplicht bij gebruik op waterleidingen. Wil je regenwater of grondwater pompen, dan is er een goedkopere versie zonder voordrukbeveiliging, die tussen de €500 en €800 kost. Tijdens standaard gebruik in het huishouden produceert de pomp 47 decibel. Hij is geschikt voor woningen met maximaal 3 verdiepingen en 8 kranen.

Dat Matter in zo’n geval best nuttig kan zijn, blijkt wel uit deze certificering. De kans dat een gespecialiseerde fabrikant zoals Grundfos met HomeKit-ondersteuning op de proppen komt is niet zo groot, maar met de Matter-certificering is het meteen geschikt voor HomeKit, Google Home, Amazon Alexa en de andere platformen die eraan meedoen. Matter 1.0 ging afgelopen najaar van start met de eerste Productcategorieën. Begin dit jaar kwamen er weer een paar productcategorieën bij maar de Matter 1.1 update bevatte juist weer wat minder vernieuwingen dan verwacht. Voor HomeKit-gebruikers is het installeren van Matter-updates op diverse hubs en bridges alleen interessant als je accessoires wilt gebruiken die niet met HomeKit werken. Zoals deze hydrofoorpomp.