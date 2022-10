De populaire e-mailapp Spark heeft een grote update gekregen. Er zijn veel nieuwe functies, een nieuw ontwerp en er is een Windows-versie bij gekomen. De nieuwe Spark-app wil je beter helpen met het ordenen van je e-mails, zodat echt alleen de belangrijkste e-mails in beeld zijn.

Spark van Readdle is al jaren een populaire e-mailapp onder iPhone-, iPad- en Mac-gebruikers. De app staat bekend om veel krachtige functies, waarmee je sneller door je e-mails gaat en niet gestoord wordt door minder belangrijke e-mails. In de nieuwe versie zet Spark een volgende stap met een aantal nieuwe functies die je werken met e-mails makkelijker moet maken.



Spark e-mailapp vernieuwd: dit kun je ermee

Spark introduceert met deze versie een aantal nieuwe mogelijkheden. De vernieuwde Smart Inbox toont de e-mails van echte mensen (collega’s, vrienden, etcetera) bovenaan. Andere en minder belangrijke e-mails staan onderaan. Denk aan nieuwsbrieven en e-mails die slechts verstuurd worden ter kennisgeving. Ook nieuw is de Priority Email. Daarmee kun je aangeven welke contacten belangrijk zijn. Krijg je een nieuwe e-mail van zo’n contact, dan staat deze altijd bovenaan in je e-mailoverzicht. Deze twee functies zorgen ervoor dat er meer orde komt in je inbox en je makkelijker de juist ee-mail vindt.

Voor het wegwerken van e-mails heeft Spark ook een aantal vernieuwingen. Zo kun je e-mails als taken behandelen door deze in een paar tikken af te vinken. Als iemand jou bijvoorbeeld een e-mail gestuurd heeft met daarin een aantal opdrachten, is het niet per se nodig dat je daar een antwoord op stuurt. Maar zo’n e-mail is wel belangrijk om mee bezig te gaan. Door deze als voltooid te markeren, verdwijnt hij uit je slimme inbox en dat geeft weer een gevoel van voldoening. Je kunt ook e-mails snoozen. Dit was al mogelijk in Spark, maar met Set Aside kun je meerdere e-mails aanvinken en deze tijdelijk opzij leggen, zodat je je kan focussen op de e-mails die nu belangrijk zijn.

Op de desktop is er ook een nieuw startscherm. Dit scherm heeft als doel dat je minder vaak naar je inbox zit te staren en aan zit te kijken tegen een lijst van binnenkomende e-mails. Het startscherm heeft een mooie achtergrond en laat de nieuwe belangrijke e-mails onderaan zien. Spark geeft aan wanneer het volgende moment is om naar je inbox te gaan, maar je kan dat ook op ieder moment doen.

De nieuwste versie van Spark heeft nog meer kleinere nieuwe functies en tools die ervoor zorgen dat je slimmer met je inbox om gaat. Met Gatekeeper geef je aan wie van je contacten belangrijk zijn en wie jou dus mogen e-mailen, je kan threads stilhouden als je een e-mailconversatie voor jou niet meer relevant is en je kunt bepaalde afzenders groeperen als deze minder belangrijk zijn.

Spark nu ook voor Windows

Spark kent zijn oorsprong op Apple-apparaten zoals de iPhone en Mac, maar nu is er ook een Windows-versie. Dat is vooral handig als je een iPhone en een Windows-pc hebt (in plaats van een Mac), zodat je op beide apparaten dezelfde ervaring hebt. Wel waarschuwt Spark dat er mogelijk wat verschillen zijn qua functies tussen de diverse platformen. Spark voor Mac uit de Mac App Store kan bijvoorbeeld tegelijkertijd gebruikt worden met de nieuwe desktopversie.

Spark is in principe gratis te gebruiken, maar er is ook een betaalde versie genaamd Spark Premium. De meeste van de hierboven genoemde functies zijn alleen beschikbaar voor Spark Premium-gebruikers. Spark Premium kost €5,83 per maand als je voor een jaar af sluit. Kies je voor een maandabonnement, dan is de prijs per maand wel iets hoger. Functies als Priority Email, Gatekeeper en de nieuwe startpagina voor de desktop zijn bijvoorbeeld alleen beschikbaar voor Spark Premium. Je vindt hier een volledige lijst met functies voor gratis en betalende gebruikers.

De nieuwe Spark voor desktop download je hier en de Windows-versie vind je via deze link. De nieuwe iPhone- en iPad-versie download je hieronder.