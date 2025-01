In deze round-up vind je de beste CES 2025-aankondigingen voor Apple-fans. We hebben nieuwe Matter-producten voor je klaar staan, maar ook robotstofzuigers, handige Mac-accessoires en meer.

De CES is weer in volle gang, een van de grootste techbeurzen ter wereld. Accessoiremakers en fabrikanten grijpen deze gelegenheid aan om hun nieuwste producten tentoon te stellen en daartussen zitten ook veel merken die interessant zijn voor Apple-gebruikers. In deze round-up van de CES 2025 zetten we de meest interessante aankondigingen op een rij, zodat je in een keer bijgepraat bent.

De afgelopen dagen hebben we al de meest interessante aankondigingen apart uitgelicht. Hierover lees je meer in de individuele artikelen:

Niet alle hieronder besproken producten zullen (meteen) in Europa verkrijgbaar zijn. Is het product gericht op de Amerikaanse markt, dan zetten we dat er altijd nadrukkelijk bij.

Satechi Mac mini hub

Satechi, een bekende fabrikant van accessoires voor Apple-producten, komt met een nieuwe variant van de Mac mini hub. Voor de voorgaande Mac mini’s had het merk al een hub, waarmee je extra poorten aan je Mac mini toevoegt. Nu komt er eentje voor de nieuwste M4 Mac mini. Je voegt er oudere usb-a-poorten mee toe aan je Mac mini en heeft ook een sd-kaartslot. Aan de onderkant zit ook een gleuf om de SSD-opslag uit te breiden. De Mac mini M4 Stand bevestig je onder de Mac mini zelf en valt helemaal weg in het design. Er is ook rekening gehouden met de aan/uitknop: er zit een kleine uitsnede zodat je er alsnog bij kan. Hij kost in de VS $99,99 en verschijnt in februari voor het eerst. Later in maart volgt een bredere release. We verwachten dat deze uiteindelijk ook in de EU beschikbaar komt.

LG UltraFine 6K monitor met Thunderbolt 5

De UltraFine-lijn van externe schermen van LG is een favoriet bij Mac-gebruikers en dat zal ook zo zijn bij de nieuwe UltraFine 6K-variant. Dit 32-inch display heeft als een van de eerste ondersteuning voor Thunderbolt 5, de razendsnelle aansluitpoort die Apple onlangs geintroduceerd heeft bij de duurdere MacBook Pro’s en Mac mini. Veel andere specificaties zijn nog onduidelijk: de exacte resolutie is nog een groot vraagtekenen ook weten we niet of het 60Hz of 120Hz is. Wat we wel weten is dat er geen schermrand op zit en dat het een Nano IPS Black-paneel heeft. De voet is hevig geinspireerd op die van Apple’s Pro Display XDR, zoals te zien is op de foto. Prijs en release zijn nog onduidelijk.

Anker parasol met zonnepanelen

Anker, een bekende als het gaat om opladers en powerbanks, komt met een heuse parasol voor op het strand. De Solix Solar Beach Umbrella heeft ingebouwde zonnepanelen, zodat daarmee je iPhone, MacBook of ander apparaat kan opladen. Hij werkt ook samen met de Solix EverFrost 2, een elektrische koelbox op batterij. Handig voor de heter zomerdagen, zodat je drankjes altijd koud blijven en je iPhone opgeladen. Hij komt helaas te laat voor deze zomer: de parasol komt pas na zomer 2025 op de markt, voor een nog onbekende prijs.

Overigens komt Anker ook nog met een reeks nieuwe opladers, waarbij de aansluitingen aan de onderkant zitten. Het gaat om een 140W oplader met vier usb-poorten (waarvan drie keer usb-c). Er zit ook een scherm in, die aangeeft wat de output van elke poort is. Er komt ook een nieuwe 25.000 mAh powerbank met geïntegreerde usb-c-kabel die je uit kan trekken. Ook hier zit een scherm in die de output weergeeft.

Ecobee thermostaat met HomeKit

Ecobee heeft al een reeks thermostaten die voornamelijk op de Amerikaanse markt gericht zijn. Daar komt nu een nieuwe bij: de Ecobee Smart Thermostat Essential, die voor een lagere prijs van $129,99 in de winkels komt te liggen. Hij werkt met Apple HomeKit en past automatisch de temperatuur aan op basis van je ingestelde schema. Deze nieuwe thermostaat heeft veel overeenkomsten met de goedkopere versie van de Google Nest-thermostaat, maar die is ook niet in Europa verkrijgbaar.

Honeywell Matter-thermostaat

Een merk dat wel in Nederland verkrijgbaar is, is Honeywell. Dit bedrijf komt nu met de goedkopere X2S Smart Thermostat. Deze ondersteunt Matter en werkt daardoor ook met Apple’s Woning-app. De thermostaat kenmerkt zich niet alleen door de lage prijs, want het bedrijf zal er geen schoonheidsprijs mee winnen. De thermostaat valt op door het grove uiterlijk en grote knoppen, met een standaard zwart/wit-display. Hij kost zo’n $80 en komt deze lente.

Eufy E20 robotstofzuiger is ook een steelstofzuiger

Het aanbod van robotstofzuigers blijft alsmaar groeien, maar er is ook altijd nog behoefte aan niet geautomatiseerde stofzuigers. Eufy combineert deze twee soorten in de nieuwe Eufy 3-in-1 E20 stofzuiger. Deze bestaat uit een bekende ronde geautomatiseerde robotstofzuiger, maar er zit bovenop ook een gevouwen steelstofzuiger. Je haalt de motor uit de robotstofzuiger, klapt hem uit en bevestigt de meegeleverde accessoires zodat je er gewoon handmatig mee kan stofzuigen. Je kunt dan ook weer de steel er vanaf halen en hem als handstofzuiger gebruiken voor de lastig bereikbare plekken. Hij kost €549,-, maar bij Eufy zelf kun je nog €50,- korting krijgen.

Flic Duo: een programmeerbare knop met Matter

Op iCulture hebben we wel eens geschreven over Flic, een handige programmeerbare knop voor je smart home. Sinds 2020 werkt deze met HomeKit, maar de nieuwe Flic Duo werkt met Matter en is zo meteen geschikt voor veel soorten smart home-systemen (waaronder dus HomeKit). Je kunt met de Flic Duo niet alleen een knop indrukken om bijvoorbeeld een lamp aan te zetten, maar ook apparaten bedienen door er overheen te vegen of te draaien. In totaal kun je tot 30 verschillende commando’s instellen. Op de website kun je je al aanmelden voor meer info.

Dreame robotstofzuigers kan drempels op

Bij iCulture hebben we ervaring met meerdere Dreame robotstofzuigers, waaronder de L20 Ultra. Nu komt er de X50 Ultra en die heeft iets bijzonders. Er zitten twee korte voetjes op, waardoor de robotstofzuiger ook over drempels van maximaal 6 centimeter kan klimmen. Hij kan er dus geen trap mee op, maar drempels moeten geen probleem meer zijn. Dat scheelt in ieder geval flink in het handmatig verplaatsen van de stofzuiger. Hopelijk zorgt dat ook voor minder vastlopers. De officiële introductie is op 15 januari en via de website kun je €150,- korting krijgen als je je abonneert.

OWC 3 meter lange USB4-kabel

Apple heeft in haar eigen assortiment een drie meter lange Thunderbolt 4-kabel, maar het prijskaartje daarvan is met €179,- behoorlijk hoog. OWC, een fabrikant van onder andere Thunderbolt-docks en soortgelijke accessoires, komt met een goedkoper alternatief. De OWC USB4-kabel komt beschikbaar in de lengtes van 3 en 4,5 meter, voor een prijs van zo’n respectievelijk $100,- en $130,-. De kabel ondersteunt dataoverdracht tot 40Gbps. De versie van 3 meter kan tot 240W aan stroom leveren, meer dan genoeg om een MacBook op te laden. Bij de 4,5 meter-variant is dit maximaal 60W. Net als die van Apple zijn het gevlochten kabels, zodat ze extra stevig zijn.

Govee Mini Panel Lights met Matter

Lichtpanelen worden steeds populairder. Nanoleaf is natuurlijk een bekende naam onder Apple-liefhebbers, maar Govee is ook geen onbekende. De nieuwe Mini Panels zijn kleine vierkante lichtpanelen waar je pixelachtige verlichting voor aan je muur mee kan maken. Ze ondersteunen Matter en komen in verschillende sets. Je kunt tot 120 panelen per set gebruiken en hebt de beschikking tot over 50 lichteffecten. Ze zijn nu al verkrijgbaar bij Govee zelf en we verwachten ze binnenkort ook bij Amazon.