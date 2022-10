Hands-on video’s en ervaringen met de iPad (Pro) 2022

Het is nog maar een paar dagen geleden dat Apple de iPad 2022 en de iPad Pro 2022 heeft aangekondigd. De ene is een nieuwe middenklasser die net ónder de iPad Air valt en ingrijpend is vernieuwd. Dat zie je alleen al aan het verbeterde design en de nieuwe kleurtjes. De andere is een nieuwe tablet voor professionals, die eigenlijk maar op heel weinig punten is verbeterd. Uiteraard zijn we razend benieuwd naar de eerste ervaringen. Apple heeft een select groepje internationale media alvast een exemplaar in handen gedrukt, zodat we de uitpak-ervaring en de eerste indrukken voor je kunnen verzamelen. In deze round-up van reviews lees je een korte samenvatting.



The Verge test iPad 2022

Apple’s nieuwste instapmodel iPad neemt een hoop functies van de duurdere iPad Air over. Maar de prijs is ook aanmerkelijk hoger, waardoor het een moeilijke aankoop is, vindt reviewer Dan Seifert. Dit is het nieuwe basismodel van Apple en de lat ligt nu een stuk hoger. In een vacuum zou de 10e generatie iPad fantastisch zijn. Maar als je de context bekijkt is het een verwarrende mix van nieuwe ideeën en oude compromissen. Misschien gaat dit model ooit de negende generatie vervangen. Maar The Verge hoopt (net als wij) dat Apple de prijs omlaag gaat brengen.

CNET gaat hands-on met iPad 2022

“Beter design, slechtere prijs”, dat is de subtitel die de reviewer van CNET voor de iPad 2022 heeft bedacht. Met een startprijs van $449 is dit niet meer de meest betaalbare tablet die je je kan voorstellen. En dan moet je bedenken, dat de prijzen in de VS nauwelijks omhoog zijn gegaan, terwijl we in Europa moeten bloeden met een nog véél hogere prijs. Het nieuwe instapmodel van de iPad is niet noodzakelijk de meest betaalbare of zelfs de beste, vindt reviewer Scott Stein. Wat hem bezighoudt is of we op deze iPads nog wel de nieuwste functies krijgen, of dat Apple die bewaart voor alleen de modellen met M1-chip.

Ervaringen iPad 2022 van Engadget

Bij Engadget is het standpunt weer heel anders: de herontworpen iPad is grotendeels z’n prijs waard, aldus reviewer N. Ingraham. Om er meer over te kunnen zeggen wil Engadget nog wat meer testen, onder andere om te kijken hoe krachtig de A14-chip nu werkelijk is. Veel nieuws valt er dan ook niet in deze review te lezen. Op het eerste gezicht is de reviewer wat verbolgen over de prijsstijging, maar hij begrijpt ook dat daardoor wat grotere verbeteringen mogelijk waren. Hij denkt dan ook dat veel mensen de extra $120,- ten opzichte van het model van vorig jaar zullen uitgeven en dat veel mensen de voorkeur zullen gevan aan dit model in plaats van de iPad Air.

Op de iCulture-redactie hebben we daar zo onze twijfels over, maar dat lees je in onze uitgebreide iPad 2022 review die over een paar dagen op onze site staat!

Ervaringen iPad 2022 van NU.nl

NU.nl geeft meer een koopadvies dan een overzicht van eerste ervaringen. Wat de reviewer vooral opviel is de flink hogere prijs. Dat zal meer mensen zijn opgevallen en vandaar dat het een beter idee is om voor het vorige model te gaan. Deze mening staat dus loodrecht op die van de vorige reviewer van Engadget. Zo zie je maar weer: het heeft altijd zin om meerdere standpunten te lezen.

Wired heeft de iPad 2022 getest

Reviewer Brenda Stoylar zegt dat ze de iPad aanvankelijk geweldig vond, maar dat je ‘m toch niet moet kopen. Misschien waren het de snoepkleurtjes, waardoor ze was verblind, of het nieuwe design. Of misschien wel het Magic Keyboard Folio, waar ze niets voor hoefde te betalen. Maar daarna sloeg de twijfel toe. De prijsverhoging is niet goed te praten en er zijn meerdere alternatieven waarmee je meer waarde voor je geld krijgt.

Stuff is positief over de iPad 2022

Tenslotte nog een review van Stuff. Deze reviewer spreekt over een broodnodig redesign en dat is uitstekend gelukt. De iPad is voorspelbaar goed al is het jammer dat deze niet met de tweede generatie Apple Pencil werkt. De positieve punten overstemmen echter de minpunten. Dit is een grote upgrade en de overeenkomsten met de iPad Air 2020 zijn opvallend, ook al is het scherm anders. Dit is de iPad die de meeste mensen nodig hebben.

iPad Pro 2022 hands-on round-up

Ook van de iPad Pro 2022 zijn de eerste reviews online verschenen, waarin de eerste hands-on ervaringen besproken worden. Omdat het zo’n kleine update is, zijn er maar weinig sites die meteen een review online gezet hebben.

iPad Pro 2022 review van MacStories

Federico Viticci is een hardcore iPad-gebruiker. Maar zelfs hij kan de nieuwste generatie vanaf de buitenkant nauwelijks onderscheiden van de vorige generatie. Het enige verschil zit in de naamgeving op de achterkant: daar staat nu iPad Pro in plaats van alleen iPad. Een paar van de weinige verbeteringen heeft hij helaas niet kunnen testen. Er zit Bluetooth 5.3 en Wifi 6E in, de nieuwste standaarden op dat gebied. Maar omdat de tester geen geschikte accessoires had, kon hij dit ook niet proberen. Een andere verbetering is ondersteuning voor ProRes. Dat is fijn als je graag filmpjes maakt met de iPad, hoewel Viticci dit zelf nooit doet. Over de nieuwe M2-chip heeft hij wel iets te zeggen. Wat opvallend is, is dat de M2-chip geen verschil maakt voor Stage Manager. Het is nog net zo beperkt en hij heeft dezelfde bugs ervaren als op de M1-modellen van de iPad. De benchmarks komen overeen met de M2 MacBook Air.

Over Apple Pencil Hover zegt hij dat de functie voor tekenen werkt zoals door Apple geadverteerd. Maar het werkt ook als je door de iPad navigeert. Je kunt de Pencil bijvoorbeeld boven een link houden om een preview te zien. Dit is een onverwachte welkome toevoeging aan deze iPad Pro. Het werkt een beetje als de cursor die je boven knoppen houdt, zonder erop te klikken.

iPad Pro 2022 hands-on van Engadget

Engadget heeft een vrij beknopte hands-on van de iPad Pro 2022. De tester merkt op dat de iPad Pro M2 sneller is dan zijn eerdere versie uit 2020 (met A12Z-chip) en dat daardoor alles soepeler werkt. Maar datzelfde gold ook al voor de M1-versie, zo merkt hij op. Gek genoeg zegt hij, in tegenstelling tot Viticci van MacStories, dat Stage Manager op deze iPad Pro 2022 juist wel wat beter werkt dan het voorgaande model gedurende de diverse betaversies. Ook de tester is enthousiast over de hover-functie, al moeten ontwikkelaars hun apps er nog wel voor aanpassen.

