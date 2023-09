macOS Ventura 13.5.2 is verschenen. Daarin is een probleem opgelost met kwaadaardige afbeeldingen, die kunnen leiden tot willekeurig uitgevoerde code. Updaten wordt sterk aanbevolen.

Half augustus verscheen macOS Ventura 13.5.1, waarin een simpele bug met het delen van je locatie werd opgelost. Deze keer zijn er dringender redenen om een tussentijdse update uit te brengen: er is een beveiligingsprobleem ontdekt en Apple wil dit zo snel mogelijk oplossen. Volgens info op de website van Apple kan een kwaadaardige afbeelding ervoor zorgen at er willekeurige code wordt uitgevoerd. Een hacker zou op die manier toegang kunnen krijgen tot het besturingssysteem. Apple heeft dit nu opgelost door het ImageIO-proces aan te passen, zodat het beter met geheugen omgaat en geen last meer kan krijgen van een buffer overflow.



macOS Ventura 13.5.2 verschenen

We raden aan om deze update zo snel mogelijk te installeren. Apple adviseert dit aan alle gebruikers en dat geldt ook voor de andere updates die vanavond verschenen zijn, namelijk iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 en watchOS 9.6.2. In deze besturingssystemen kan een kwaadaardige bijlage in de Wallet-app ook tot problemen leiden.

Releasenotes macOS Ventura 13.5.2

De releasenotes luiden:

Deze update bevat belangrijke beveiligingsoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.5.2 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.5.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

