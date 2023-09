macOS Ventura 13.6 beschikbaar

Terwijl afgelopen maandag alle belangrijke updates uitkwamen, van iOS 17 tot tvOS 17, was macOS nog niet aan een update toe. Hiervoor zul je nog op volgende week moeten wachten: op 26 september staat de release gepland. Iedereen die niet aan de beta meedoet zit dus nog op macOS Ventura en het is tijd om daarin nog wat bugs op te lossen. macOS Ventura 13.6 lost diverse beveiligingsproblemen op, zo blijkt uit de releasenotes en uit Apple’s overzicht van beveiligingsupdates.



Net als in de vanavond eveneens verschenen updates iOS 17.0.1 en iOS 16.7 (en hun tegenhangers voor iPad) worden drie beveiligingsproblemen opgelost, respectievelijk betrekking hebbend op de Kernel, Signature Validation en WebKit. Daarnaast belooft Apple dat er nog meer aan zitten te komen, met de tekst “Additional CVE entries coming soon.”

Je zult geen opvallende nieuwe functies aantreffen. Daarvoor zul je moeten wachten tot macOS Sonoma uit is en de eerste grote update 14.1 daarvan verschijnt.

Deze updates zijn verschenen

Apple heeft dus twee updates uitgebracht:

macOS Ventura 13.6

macOS Monterey 12.7

macOS Ventura 13.6 releasenotes

Dit zijn de officiële releasenotes van de nieuwe macOS-update:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.6 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.6 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

