macOS Ventura 13.5.1 is verschenen. Daarin is een probleem opgelost met de toestemming voor apps om je locatie te gebruiken. Dit probleem dook eerder al op.

Een week geleden schreven we nog over een probleem in macOS Ventura 13.5 met het delen van je locatie met apps. Door de bug was het niet mogelijk om achteraf te bekijken welke apps allemaal toestemming hebben en kon je de toestemming ook niet meer terugtrekken. Een vervelend en onhandig probleem dus, maar gelukkig heeft Apple dit probleem nu opgelost.



macOS Ventura 13.5.1 verschenen

Het probleem ontstond na het verschijnen van macOS Ventura 13.5, eind juli. Gebruikers wendden zich tot diverse fora om over het probleem te klagen. Het bleek zo wijdverspreid te zijn, dat Apple nu met een kleien tussentijdse update komt. In macOS Ventura 13.5.1 is specifiek dit probleem opgelost. Voor zover bekend is dit probleem de enige fix van deze update. Er zijn geen andere problemen aangekaart en ook zitten er geen verbeterde beveiligingsmaatregelen in. Maar in ieder geval is de fix wel duidelijk zichtbaar.



Voor: Door het probleem waren apps niet meer zichtbaar bij het delen van je locatie.

Releasenotes macOS Ventura 13.5.1

De releasenotes zijn dan ook luid en duidelijk:

In macOS Ventura 13.5.1 is een probleem in Systeeminstellingen verholpen dat ertoe leidde dat locatiebevoegdheden niet konden worden weergegeven.



Na: Dankzij macOS Ventura 13.5.1 is dit probleem opgelost en ziet de lijst er weer gevuld uit.

macOS Ventura 13.5.1 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.5.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

Bekijk ook Zo kun je een macOS Ventura-update installeren (en eerdere versies) Als er een nieuwe versie van macOS Ventura beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt, ook voor eerdere macOS-versies.