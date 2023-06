Ook de Mac krijgt dit jaar weer flink wat nieuwe functies bij. In deze round-up hebben we ze voor je op een rijtje gezet. En de beste functies van macOS Sonoma worden extra in het zonnetje gezet!

De beste nieuwe macOS Sonoma functies

Voorafgaand aan WWDC 2023 waren er geruchten dat macOS nauwelijks nieuwe functies zou krijgen. De aandacht zou vooral gericht zijn op andere platformen. Toch bleek dat niet helemaal waar: er zitten in macOS 14 (Sonoma) heel wat vernieuwingen, die we niet zagen aankomen. Zo zijn er allerlei features die tegelijk beschikbaar komen op de Mac, iPhone en iPad, zonder dat je een jaar hoeft te wachten.

#1 Websites worden webapps

Beschikbaar op: alle ondersteunde Macs

Voor mensen die veel tijd op het web doorbrengen is dit goed nieuws. Je kunt via Safari elke website omzetten naar een app. Hij verschijnt dan onderin het scherm in de dock, alsof het een zelfstandige app is. Ook gedraagt het zich als een app. Als je een dergelijke webapp opent, krijg je een kleine toolbar bovenaan met navigatieknoppen.

#2 Widgets ook op de desktop

Beschikbaar op: alle ondersteunde Macs

Widgets bestaan al veel langer in macOS en gaan terug tot Dashboard. Recent waren ze alleen in het Berichtencentrum te vinden, waardoor ze niet de aandacht kregen die ze verdienden. Met de komst van macOS Sonoma kunnen widgets overal op de desktop van de Mac worden neergezet. Ze zijn bovendien interactief, dus je kunt klikken om muziek te spelen of een taak afvinken bij een todo-app, zonder de bijbehorende app te hoeven openen.

Alle iPhone-widgets zijn ook meteen beschikbaar op de Mac en als je een app opent, zullen de widgets onscherp worden zodat ze niet te veel afleiden.

Dit is er nieuw voor widgets:

Widgets kunnen overal op de desktop worden geplaatst.

Voeg je een tweede widget toe, dan geeft Apple een suggestie waar je het beste kunt plaatsen.

Er is een nieuwe dialoog om een nieuwe widget uit te kiezen.

Door te rechtsklikken kun je de widgets aanpassen.

Widgets worden op een intelligente manier gedimd en worden transparant als ze op de achtergrond staan.

Widgets passen hun kleur aan de wallpaper aan.

Widgets zijn interactief en hebben dus meer functionaliteit dan het kunnen starten van een app.

Je kunt iPhone-widgets toevoegen, ook als er geen bijbehorende app voor de Mac is.

#3 Apple TV Aerial-screensavers komen naar de Mac

Beschikbaar op: alle ondersteunde Macs

De screensavers van de Apple TV zien er prachtig uit. Met drone-achtige beelden vlieg je over de mooiste plekken op aarde en in de diepzee. Apple brengt deze screensavers ook naar de Mac en voegt er wat extra’s aan toe.

Dit is er nieuw voor Mac-screensavers:

De nieuwe Mac-screensavers lijken op de Aerial-screensavers van de Apple TV, met natuurlijk als nieuwkomer het wijngebied Sonoma in Californië.

Screensavers worden langzaam vervaagd als ze uitgeschakeld worden.

Screensavers hebben nu een digitale klok.

#4 Toegangsscherm toont klok en meer

Beschikbaar op: alle ondersteunde Macs

De nieuwe screensavers profiteren van de vernieuwingen in het toegangsscherm. Het toegangsscherm is vernieuwd en lijkt meer op die van de iPad. Wel zijn er aanpassingen gedaan voor de Mac. Als ze actief zijn, zie je een soepel bewegende animatie op het toegangsscherm. Maar zodra je de Mac ontgrendelt zal de video stoppen en veranderen in een stilstaande wallpaper.

Dit is er nieuw voor het toegangsscherm:

Toegangsscherm van de Mac heeft nu een klok.

De huidige gebruiker wordt onderin het scherm getoond.

Afbeeldingen voor andere gebruikers verschijnen kort achter de huidige gebruiker.

#5 Overlays voor videogesprekken

Beschikbaar op: Macs met Apple Silicon

Mensen die veel online vergaderen, zullen merken dat er een interessante verbetering in zit. Die geldt niet alleen voor FaceTime, maar voor videogesprekken in het algemeen. Er zit een nieuwe Presenter Overlay, die anderen laat meekijken op je scherm, terwijl je zelf ook in beeld bent. Je kunt als een cirkeltje op het scherm te zien zijn, of je kunt een overlay op het scherm worden. Het geldt voor FaceTime, Zoom, Teams, WebEx en meer.

Apple voegt ook geanimeerde videoreacties toe aan je videogesprekken. Je kunt twee duimen omhoog houden om virtueel vuurwerk af te steken en je kunt een hartje met je handen maken om hartjes te sturen.

Dit is er nieuw voor videocalls:

Steek je hand op in Zoom om een handopsteek-icoontje te laten verschijnen.

Steek je duim omhoog en er verschijnt een duim-animatie.

Steek twee duimen op en hou ze een tijdje in de lucht om vuurwerk achter je te laten verschijnen.

Wanneer je je scherm deelt kun jijzelf in een klein cirkeltje of vóór het scherm worden geprojecteerd, zoals een weerman/vrouw.

Je kunt schermdelen van macOS zelf gebruiken, in plaats van die van Zoom en dergelijke.

Schermdelen in Zoom laat je losse schermen of meerdere schermen tonen.

Gebruik je de iPhone of Studio Display-camera, dan kun je je beeld pannen en zoomen.

Een nieuwe functie zet je terug in het centrum van het videobeeld.

Er is een nieuwe menubar-optie met iconen voor alle reacties.

In de vernieuwde menubar zie je wanneer microfoon en camera in gebruik zijn.

De microfoons en camera’s die in gebruik zijn krijgen extra opties.

Microfoons kunnen worden ingesteld op standaard of stemisolatie.

#6 Safari krijgt gedeelde wachtwoorden, profielen en meer

Beschikbaar op: alle ondersteunde Macs

Safari voegt profielen toe, die op dezelfde manier werken als in andere browsers zoals Chrome. Elk profiel staat los van de andere: je hebt je eigen tabbladen, bladwijzers en extensies. Ook inloggen bij accounts is voor elk profiel anders. Ze worden gesynchroniseerd tussen je apparaten. Via een nieuw drop-down-menu kun je tussen verschillende profielen wisselen.

Apple voegt ook nieuwe functies toe om je privacy beter te beschermen als je in privémodus aan het browsen bent. Het schakelt tracking van websites uit en vergrendelt de privétabbladen als je weggaat. Alleen degene die jouw Mac-wachtwoord weet, kan de privétabbladen zien.

Dit is er nieuw voor Safari in Sonoma:

Je kunt wachtwoorden en passkeys delen tussen zes vertrouwde mensen dankzij de functie gezinswachtwoorden

Websites zijn om te zetten naar webapps (zie #1).

Privébrowsen is uitgebreider geworden en blokkeert nu trackers op webpagina’s.

Privébrowsen verwijdert tracking die aan urls is toegevoegd.

Vensters voor privé browsen kunnen worden geblokkeerd als je weg bent.

En ook:

Zoeken is nu sneller en relevanter, belooft Apple.

Safari-profielen maken het mogelijk om tabbladen van elkaar te scheiden, bijvoorbeeld voor werk, studie en privé. Dit geldt ook voor bladwijzers en extensies.

#7 Gaming op de Mac wordt volwassen?

Beschikbaar op: Macs met Apple Silicon

In Game Mode krijgen games voorrang, zodat je bijvoorbeeld minder vertraging ervaart bij het gebruik van een Bluetooth-controller en audio via de AirPods. Ook krijgen games meer CPU- en GPU-resources toegewezen, voor verbeterde performance. Dit werkt met alle apps die voor de Mac ontwikkeld zijn, maar alleen op met Apple Silicon. Dankzij Game Mode worden ook nieuwe games mogelijk. Zo komt Death Stranding naar de Mac, een actie-avonturenspel van Kojima Productions. Deze was al beschikbaar op de PlayStation.

Apple heeft bovendien een nieuwe tool uitgebracht waarmee ontwikkelaars hun Windows-game kunnen overzetten naar de Mac. Deze toolkit biedt een emulatie-omgeving waarmee je je bestaande niet-aangepaste Windows-game op een Mac kunt laten draaien. Zo krijgen ze een goede indruk of de game het goed gaat doen onder macOS, voordat ze aan het schrijven van nieuwe code beginnen. Een betaversie van de toolkit is nu te downloaden van de Apple Developer website.

Apple biedt ontwikkelaars ook een nieuwe Metal shader converter, die het overzetten van een Windows-game naar grafische code voor Apple Silicon vereenvoudigt. Het bespaart volgens Apple enorm veel tijd: wat normaal een paar maanden kostte is nu in een paar dagen gelukt. Om in de stemming te komen zijn er de video’s ‘Bring your game to Mac‘ en een informatieve pagina.

Meer verbeteringen

De Berichten-app krijgt diverse functies, die we ook op de iPhone en iPad terugvinden zoals een Check In-functie om te laten weten dat je veilig bent thuisgekomen. Er komen verbeterde zoekmogelijkheden in de Berichten-app en met Catch Up vind je sneller het eerste ongelezen bericht in een chat. Het chatvenster is ook rustiger geworden, waarbij stickers en iMessage-apps zijn verhuisd achter de plusknop. Verder kun je Live Stickers maken op basis van je eigen foto’s.

Er zijn diverse verbeteringen op het gebied van privacy en veiligheid. Zo zorgt Communication Safety voor het automatisch onscherp maken van gevoelige foto’s en video’s, zodat je bewust toestemming moet geven om ze te kijken. Communication Safety zit in de Foto’s-app en in third party-apps, dus niet alleen in iMessage.

Het delen van foto’s in een app betekent niet langer dat je alle foto’s deelt. En third party-apps kunnen een afspraak in je agenda zetten, zonder te kunnen zien wat er verder in je agenda staat. “Hé Siri” wordt kortweg Siri, maar alleen op Apple Silicon en alleen in het Engels. De vernieuwde tekstvoorspelling werkt ook alleen in het Engels, maar de verbeterde autocorrectie krijgen we in het Nederlands wél. Tenslotte is het een goede ontwikkeling dat je nu AirTags kunt delen met 5 mensen tegelijk.

Deze macOS Sonoma-functies krijg je alleen op Apple Silicon

Heb je een Intel Mac, dan zullen bepaalde functies niet beschikbaar zijn, ook al is jouw Mac in staat om de update te installeren. Het gaat om deze 5 features:

Presenter Overlay : Hierbij kun je een presentatie geven, waarbij je scherm gedeeld wordt op de achtergrond, terwijl jij op de voorgrond wordt geprojecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de functie ‘Lift Subject from Background’. Jouw lichaam (gefilmd door de webcam) wordt als een extra laag over de inhoud van de presentatie gelegd. Hiervoor is een krachtige Mac met Neural Engine vereist.

: Hierbij kun je een presentatie geven, waarbij je scherm gedeeld wordt op de achtergrond, terwijl jij op de voorgrond wordt geprojecteerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de functie ‘Lift Subject from Background’. Jouw lichaam (gefilmd door de webcam) wordt als een extra laag over de inhoud van de presentatie gelegd. Hiervoor is een krachtige Mac met Neural Engine vereist. Siri : Het nieuwe afgekorte activeringswoord ‘Siri’ werkt alleen op Macs met Apple Silicon en AirPods Pro 2022. Werkt bovendien alleen in het Engels, niet in het Nederlands.

: Het nieuwe afgekorte activeringswoord ‘Siri’ werkt alleen op Macs met Apple Silicon en AirPods Pro 2022. Werkt bovendien alleen in het Engels, niet in het Nederlands. Game Mode : Games krijgen prioriteit van de CPU en GPU, terwijl ook de vertraging (latency) bij gebruik van draadloze accessoires wordt geminimaliseerd. Werkt alleen bij Apple Silicon.

: Games krijgen prioriteit van de CPU en GPU, terwijl ook de vertraging (latency) bij gebruik van draadloze accessoires wordt geminimaliseerd. Werkt alleen bij Apple Silicon. Nieuwe functies voor schermdelen : mogelijk dankzij de geavanceerde media-engine en die vindt je alleen op Apple Silicon Macs.

: mogelijk dankzij de geavanceerde media-engine en die vindt je alleen op Apple Silicon Macs. Made-for-iPhone gehoorapparaten koppelen met de Mac: Werkt alleen op Macs met Apple Silicon, met uitzondering van modellen met standaard M1-chip.

Meer over macOS Sonoma

macOS Sonoma is de aankomende grote update voor de Mac. De update komt naar verwachting in oktober 2023 beschikbaar voor geschikte Macs, al zijn sommige functies beperkt tot Apple Silicon. Momenteel is de beta van macOS Sonoma beschikbaar voor testers. Op onze overzichtspagina lees je nog veel meer over macOS Sonoma.