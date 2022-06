Welke Macs krijgen dit najaar een update naar macOS Ventura? De update is nu officieel aangekondigd, zodat we weten welke modellen wel en geen update krijgen.

Bij de Mac is het altijd lastig te voorspellen welke modellen wel en niet de overstap maken naar de eerstvolgende grote nieuwe update, omdat het zoveel modellen zijn en er niet altijd peil op te trekken valt. Dit najaar staat macOS Ventura op de planning en nu de functies officieel zijn onthuld weten ook precies welke modellen de update krijgen. Staat jouw Mac erbij?



Dit zijn de geschikte Macs voor macOS Ventura

De onderstaande modellen kun je updaten naar macOS Ventura (13)!

Weet je niet precies welke MacBook je hebt? Lees dan ons overzicht met alle MacBook-modellen. We hebben ook een apart overzicht van Mac-desktopmodellen, waarin je leest hoe je kan checken welke Mac-desktop je hebt.

