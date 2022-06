Als er een nieuwe versie van macOS beschikbaar komt wil je natuurlijk meteen updaten, maar wat zijn de verschillende opties? In deze tip leggen we uit hoe het updaten van je Mac werkt.

Updates van macOS zijn belangrijk, want ze lossen bugs op en zorgen dat beveiligingslekken worden gedicht. Vaak zitten er ook wat nieuwe functies in. Het installeren van zo’n macOS systeemupdate kan op drie manieren. Het meest gebruikelijk is via de Systeemvoorkeuren, maar je kunt ook via de Mac App Store of met de commandoregel je Mac updaten. Dat laatste gaat soms veel sneller. In deze tip leggen we de alle mogelijkheden uit.

macOS Ventura updaten (Ventura en nieuwer)

Heb je de allernieuwste macOS-versie geïnstalleerd, dan zul je je Mac updaten via de Systeeminstellingen. Dit werkt net als voorheen, al ziet het scherm er net ietsje anders uit.

Open de Systeeminstellingen op je Mac. Ga naar Algemeen > Software-update. Check in het venster of er een nieuwe update voor je Mac klaarstaat. Zo ja, dan installeer je ‘m.

Automatisch updaten macOS Ventura

Wil je dat updates automatisch worden geïnstalleerd zodra ze beschikbaar komen, zodat je er geen omkijken naar hebt? Dat kan. Klik daarvoor bij Automatische updates op de knop Opties. Je hebt nu vijf schakelaars voor automatische acties:

Zoek naar updates

Download nieuwe updates zodra beschikbaar

Installeer macOS-updates

Installeer app-updates uit de App Store

Installeer systeembestanden en beveiligingsupdates

Dit laatste raden we aan om altijd automatisch te laten doen, omdat je daarmee beter beschermd bent.

macOS updaten (Mojave t/m Monterey)

Onderstaande werkwijze geldt voor de volgende macOS-versies:

Bij deze versies vind je macOS-updates via de Systeemvoorkeuren. Het werkt als volgt:

Ga naar  > Systeemvoorkeuren. Klik op Software-update. Is er een update beschikbaar, kan klik je op de knop om te installeren. Zo niet, dan hoef je niets te doen

Je kunt dit scherm ook openen via  > Over deze Mac > Software Update.

Bij het openen van het venster kijkt de Mac of je de nieuwste update hebt geïnstalleerd en of er nieuwe updates beschikbaar zijn. De controle duurt heel kort, dus het kan zijn dat de check al gelukt is voordat je met je ogen hebt kunnen knipperen.

macOS Monterey automatisch updaten

Wil je automatisch updates installeren, dan kan dat ook in Monterey en z’n voorgangers. Vink hiervoor het vakje onderaan het scherm aan met de tekst Werk mijn Mac automatisch bij. Je kunt ook de instellingen hiervoor wat nauwkeuriger regelen:

Klik op Geavanceerd om meer instellingen te zien. Geef aan of je automatisch wilt zoeken naar updates. Geef aan of de updates gedownload mogen worden. Geef aan of je macOS-updates en app-updates wilt installeren. Tenslotte kun je nog aangeven of je systeembestanden en beveiligingsupdates wilt laten installeren.

Sommige van deze opties zijn ook in eerdere macOS-versies aanwezig, maar dan vind je ze in de Mac App Store.

Deze instellingen zijn dus niet alleen bedoeld voor systeemupdates, maar ook voor updates van software die je via de Mac App Store hebt gedownload.

Wil je zelf alle controle in handen houden, dan zet je alle vinkjes uit. Wil je er verder niet naar omkijken, dan kun je de vinkjes aan laten staan. Dit is ook de standaard instelling.

Updaten macOS via Mac App Store

In eerdere versies van macOS (vóór Mojave) vind je de systeemupdates op een andere plek: in de Mac App Store. De (beveiligings)updates voor macOS verschijnen daarin net als een gewone update voor een app. Door op een knop te drukken kun je zorgen dat de update wordt geïnstalleerd.

Je vindt ook latere versies van macOS in de App Store, voor het geval je een update later nog eens opnieuw wilt installeren.

macOS bijwerken via de commandoregel

Je kunt de Mac veel sneller bijwerken via de commandoregel. Het kan zelfs drie keer zo snel gaan en je kunt daarbij extra opties gebruiken. Een update zou nog maar 10 minuten duren in plaats van 30 minuten, beweren de liefhebbers van deze methode op Reddit.

Het updaten via de Terminal werkt als volgt:

Eerst start je de Terminal-app, op de manier die jij het handigst vindt (bijvoorbeeld via Spotlight). Check of er updates zijn met dit commando: softwareupdate -l Installeer daarna de update met het volgende commando: softwareupdate -i -a

Je kunt dit nog verder aanpassen met parameters, zodat het nog sneller gaat. Met het volgende commando voer je de twee opdrachten achter elkaar uit:

sudo softwareupdate -ia;sudo reboot

Een van de gebruikers op Reddit meldt dat er nog een ander handig commando is, waarmee je de Mac alleen herstart als er updates zijn die moeten worden geïnstalleerd. Mocht er tijdens het installeren dan iets misgaan, dan wordt de Mac in ieder geval niet gereboot en kun je nog even de foutmeldingen in Terminal bekijken.

sudo softwareupdate -ia && sudo reboot

