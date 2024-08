macOS Sonoma 14.6.1 en macOS Ventura 13.6.9 zijn uit: deze specifieke bug is nu opgelost

macOS Sonoma 14.6.1 is beschikbaar, zo'n week na de vorige update. In de nieuwste versie is een specifiek probleem met iCloud geavanceerde gegevensbescherming opgelost. Ook voor macOS Ventura is er een update.

Een week geleden bracht Apple macOS Sonoma 14.6 uit, waarvan we dachten dat dat misschien wel de laatste macOS Sonoma-update zou zijn totdat macOS Sequoia later dit jaar uit komt. Maar dat blijkt toch niet het geval, nu macOS Sonoma 14.6.1 beschikbaar is.

macOS Sonoma 14.6.1 beschikbaar

In macOS Sonoma 14.6.1 wordt een probleem opgelost met de geavanceerde gegevensbescherming in iCloud, ook wel Advanced Data Protection genoemd. Deze functie zorgt voor end-to-end-encryptie bij meer verschillende soorten data dat in iCloud opgeslagen is. Het brengt dus een extra beveiligingslaag, zodat niemand bij jouw gegevens kan. Er zitten dan ook diverse voor- en nadelen aan deze functie.

Ook beschikbaar: macOS Ventura 13.6.9

Door een probleem was het niet mogelijk om de functie in- of uit te schakelen op de Mac. Dezelfde bug speelde ook in macOS Ventura en daarom heeft Apple voor oudere Macs nog macOS Ventura 13.6.9 uitgebracht. Daar zijn de releasenotes hetzelfde. Voor iPhone en iPad is er nog iOS 17.6.1, iPadOS 17.6.1, iOS 16.7.10 en iPadOS 16.7.10. In alle updates is hetzelfde probleem opgelost.

Releasenotes macOS Sonoma 14.6.1 en macOS Ventura 13.6.9

This update includes important bug fixes and addresses an issue that prevents enabling or disabling Advanced Data Protection.

macOS Sonoma 14.6.1 downloaden

Je downloadt macOS Sonoma 14.6.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

