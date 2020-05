iCulture Vandaag: dit was maandag 25 mei 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 25 mei 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Werd jij vanmorgen ook wakker met heel veel app-updates? Het ligt niet aan jou, want plotseling werden er veel oude app-updates gepusht naar iPhones en iPads. Soms tot wel twee weken geleden! Mogelijk heeft Apple daarmee het opstartprobleem opgelost. Verder vandaag: in onze vooruitblik op macOS 10.16 kijken we naar wat de verwachtingen voor de update zijn, zetten we handige tips voor de Mail-app op een rij en nog veel meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Albert Heijn laat je digitaal koopzegels sparen in de app en zegt vaarwel tegen de fysieke zegels.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

NOS (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Nieuwe uitgebreide video-pagina en is geoptimaliseerd voor de iPad.

/ , iOS 11.0+) - Nieuwe uitgebreide video-pagina en is geoptimaliseerd voor de iPad. Thuisbezorgd.nl (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+) - Geef de bezorger een fooi.

, iOS 10.0+) - Geef de bezorger een fooi. Phone Buddy Notifier for Watch (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Verbeterde afstandsmeldingen en nog veel meer.