Ieder jaar bedenkt Apple weer een unieke naam voor de volgende macOS-versie. Waar iOS, iPadOS en alle andere updates alleen een cijfer hebben, kiest Apple voor macOS vanwege jarenlange traditie ook een unieke naam. Na de serie van katachtigen (2001 tot en met 2012), stapte Apple in 2013 over naar gebieden in Californië: van OS X Mavericks tot macOS Sequoia. Apple lijkt nog niet af te stappen van de naamgeving, want volgens Mark Gurman van Bloomberg kiest Apple opnieuw voor een gebied uit de eigen regio: Tahoe.

‘macOS 26 heet macOS Tahoe’

Tahoe, ook bekend als Lake Tahoe, is een natuurgebied op de grens van Californië en Nevada. Het is een groot zoetwatermeer en staat bekend als een vakantiebestemming. Dat Apple voor deze naam zou gaan kiezen, is mogelijk niet geheel toevallig. In het diepe blauwe meer zie je (op een mooie dag) de reflectie van de blauwe lucht en de bergachtige omgeving. Volgens geruchten krijgt macOS een nieuw design met meer transparantie en een glasachtige afwerking. Dat zou dus mooi passen bij de naam macOS Tahoe.

Apple’s macOS namen zijn vaak ook verwijzingen naar bepaalde onderdelen van de updates. Zo stond macOS Big Sur voor de grote make-over die het besturingssysteem kreeg. Ook in 2014, toen OS X ook een make-over kreeg, koos Apple voor de bekende naam Yosemite. OS X Yosemite was een belangrijke update en de eerste met een naam gebaseerd op een gebied uit Californië. Het is dan ook logisch dat Apple meteen voor zo’n bekende naam kiest.

Overigens gebruikt Apple ook altijd nog het versienummer in de macOS-naam. In dit geval lijkt dat macOS 26 te worden, omdat Apple overstapt naar het jaartal als versienummer. Zo krijgen we ook geen iOS 19, maar iOS 26.