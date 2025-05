Apple neemt afscheid van AFP in macOS: wat betekent dit voor jou?

In de volgende update van macOS, Sequoia 15.5, is het einde nabij voor een oudgediende binnen het Mac-ecosysteem: het Apple Filing Protocol (AFP). Apple heeft aangekondigd dat de ondersteuning voor AFP binnenkort volledig uit macOS wordt verwijderd. Wat betekent dat voor jou als gebruiker? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Apple heeft in de documentatie voor ontwikkelaars laten weten dat de AFP-ondersteuning officieel deprecated is – oftewel: dit is de aankondiging dat-ie helemaal uitgefaseerd gaat worden. In de huidige bèta van macOS 15.5 Sequoia is de AFP-client nog wel aanwezig, maar met een duidelijke waarschuwing: het protocol wordt in een toekomstige versie van macOS definitief verwijderd. Waarschijnlijk zal dat met macOS 16 gebeuren, dat we zoals gebruikelijk in het najaar kunnen verwachten. Tijdens de WWDC25 begin juni zullen we er al meer over horen.

Gebruik je nu nog AFP om verbinding te maken met netwerkschijven, NAS’en of oudere servers, dan is het tijd om over te stappen op alternatieven. Apple raadt gebruikers nadrukkelijk aan om hun workflows nu al aan te passen, vóórdat ze updaten naar de volgende grote macOS-versie.

Wat is AFP ook alweer?

AFP is een netwerkprotocol dat al sinds de vroege dagen van de Mac bestaat. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld voor AppleTalk en later aangepast voor TCP/IP. Het protocol maakte jarenlang deel uit van het klassieke Mac OS en werd later ook geïntegreerd in Mac OS X (nu macOS). Maar de laatste jaren is AFP feitelijk overbodig geworden.

De opvolger van AFP is SMB (Server Message Block), dat al meer dan tien jaar de standaard is binnen macOS. In tegenstelling tot AFP is SMB geschikt voor moderne bestandssystemen zoals APFS. Hoewel AFP technisch gezien nog toegang kan krijgen tot APFS-schijven, levert dit vaak problemen op. Apple heeft AFP al jaren niet meer actief ontwikkeld. Gênant detail: SMB wordt ontwikkeld door Microsoft en was vroeger dus in feite een concurrent van AFP.

Wat kun je doen als je nog AFP gebruikt?

Als je in jouw netwerk nog AFP gebruikt, bijvoorbeeld voor verbindingen met een oude NAS of server, dan zijn dit je opties:

Stap over op SMB

De meeste moderne netwerkschijven ondersteunen SMB. Controleer of jouw apparaat SMB-ondersteuning heeft en stel dit in als standaard.

Gebruik een oudere macOS-versie

Als je om welke reden dan ook vastzit aan AFP, dan kun je ervoor kiezen om voorlopig op een oudere versie van macOS te blijven werken. Houd er dan wel rekening mee dat Apple vroeg of laat stopt met beveiligingsupdates.

Vervang verouderde hardware

In sommige gevallen is de beste oplossing om oude apparatuur die alleen AFP ondersteunt, te vervangen door iets moderners.

Wanneer verdwijnt AFP precies?

Hoewel Apple geen exacte datum heeft genoemd, wordt verwacht dat AFP met de komst van macOS 16 in het najaar definitief zal verdwijnen. De aankomende update naar macOS 15.5 bevat nog wel de AFP-ondersteuning, maar dus met een duidelijke waarschuwing.

macOS Sequoia is de grote nieuwe Mac-update van 2024. In deze versie zijn al enkele vernieuwingen zichtbaar die de overgang naar modernere technieken benadrukken. De bèta van macOS 15.5 wordt binnenkort voor iedereen beschikbaar, samen met updates voor iOS 18.5 en iPadOS 18.5.