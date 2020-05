Catalyst-versie van iMessage

De Berichten-app op de Mac loopt wat achter op de iPhone- en iPad-variant. Allerlei functies en effecten die je wel op de iPhone kunt gebruiken zijn niet beschikbaar, zoals feestelijke effecten. Maar daar komt dit najaar misschien verandering in. In de code van iOS 14 zijn aanwijzingen gevonden dat er een vernieuwde iMessage-app voor de Mac aan komt, gebaseerd op Catalyst. De functies zijn daarbij gelijk. Het wekt de indruk dat Apple macOS op meer punten wil omgooien. Tot nu toe zijn niet-essentiële apps zoals Aandelen, Podcasts en Dictafoon omgezet. Nu lijkt Apple van plan om de echt belangrijke apps die mensen dagelijks gebruiken, aan te pakken.



iMessage heeft sinds 2011 allerlei vernieuwingen gekregen zoals stickers, effecten, spraakmemo’s en een eigen App Store. Maar die opties vind je niet op de Mac, waar je alleen standaard berichten kunt lezen en beantwoorden. Elk jaar voegt Apple wel weer nieuwe functies toe aan de iPhone- en iPad-versie, maar op de Mac staat het stil. Het zou daarom zin hebben om ook een Catalyst-versie van Berichten uit te brengen, zodat er wat meer vernieuwing in komt. Catalyst stelt ontwikkelaars in staat om hun apps van iPadOS naar macOS over te zetten met relatief weinig moeite.

We verwachten dat Apple tijdens WWDC 2020 de nieuwe Berichten-app voor de Mac aankondigt, gebaseerd op Catalyst. Om precies te zijn: op maandag 22 juni, als WWDC officieel van start gaat in de nieuwe, digitale variant.