Als je AirPods-gebruiker bent, weet je misschien wel dat de muziek automatisch stopt zodra je de AirPods uit doet. Dit is mogelijk dankzij de nabijheidssensoren in de AirPods. Maar in de toekomst zou Apple deze kunnen vervangen door of aanvullen met een nieuwe omgevingslichtsensor, zo meldt Digitimes vandaag. Wat kan Apple doen met een omgevingslichtsensor in AirPods?



‘AirPods krijgen omgevingslichtsensor’

De ambient light sensor, in het Nederlands omgevingslichtsensor genoemd, ken je misschien wel al van je iPhone. Die sensor zorgt ervoor dat de helderheid van je scherm aangepast wordt aan het omgevingslicht. Maar aangezien de AirPods geen scherm hebben, is het de vraag wat de oordopjes hiermee kunnen doen.

Met deze sensoren kunnen ze de functie van de huidige nabijheidssensor overnemen. Maar er is ook meer mogelijk. De sensoren kunnen gebruikt worden voor gezondheidsfuncties, al zijn daar wel nog meer sensoren voor nodig. Een omgevingslichtsensor kan bijvoorbeeld de hartslag meten of het zuurstofgehalte in het bloed via je oorschelp. Dergelijke accessoires die dat al kunnen, gebruiken hiervoor infrarood. Aan de andere kant van het oor wordt met een lichtsensor gemeten hoeveel licht er doorgelaten wordt. Maar het nadeel hiervan is dat er wel aan de andere kant van het oor ook sensoren moeten zitten. Met het huidige design van de AirPods is dat niet mogelijk.

Digitimes stelt dat Apple de ambient light sensor in de AirPods ergens in de komende twee jaar toe gaat voegen. Het zou hier ook kunnen gaan om een nieuw sportiever model, bijvoorbeeld qua design vergelijkbaar met de Powerbeats Pro. Er is al eens gesproken over de AirPods X, niet te verwarren met de AirPods Studio. Dit is namelijk de aankomende hoofdtelefoon. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hier omgevingslichtsensoren in verwerkt zijn.

Als we de geruchten mogen geloven, komt dit jaar Apple’s hoofdtelefoon uit. Pas vanaf volgend jaar zouden er nieuwe modellen van de AirPods en AirPods Pro op de planning staan.