iCulture Vandaag: dit was donderdag 17 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 17 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag zetten we de geruchten over de M2 MacBook Pro voor je op een rij. De afgelopen weken zijn er meerdere geruchten geweest, maar wat betekent dit voor het algehele plaatje? Verder vandaag: hebben we meerdere nieuwe functies in tvOS 15.4 ontdekt, is er een iPhone 14-gerucht en nog veel meer.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg