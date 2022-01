Eind 2021 introduceerde Apple de 2021 MacBook Pro. Naast de M1 Pro-chip en M1 Max-chip, introduceerde Apple ook een gloednieuw design. Maar er is ook nog altijd een MacBook Pro in het assortiment die nog het vorige design heeft: de 13-inch MacBook Pro met M1-chip. Volgens ontwikkelaar en geruchtenlekker @DylanDKT krijgt dit model in 2022 een upgrade. Er komt een nieuwe chip, nieuw scherm én een nieuw design, zo zegt hij.



Dit model zou volgens de geruchtenlekker, die vaker goede voorspellingen geeft en juiste informatie wist te melden, in de tweede helft van 2022 uitkomen. Deze nieuwe MacBook Pro maakt de overstap naar een M2-chip en het scherm krijgt ook een upgrade van 13- naar 14-inch. Of het display ook mini-LED wordt zoals bij de high-end MacBook Pro, is niet duidelijk.

The currently available M1 MacBook Pro 13 will be replaced with a MacBook Pro 14 with an M2 chip in the 2H of 2022. It will receive a slight price increase over the previous generation. Alongside this release time frame, we will receive the redesigned M2 MacBook (Air).

— Dylan (@dylandkt) January 17, 2022