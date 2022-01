Grote iMac (Pro) 2022 geruchten

In 2021 maakte Apple grote indruk met de iMac 2021. Het nieuwe design spreekt veel mensen aan en de verbeterde prestaties dankzij Apple Silicon zijn ook een flinke verbetering. Maar fans van de grotere iMac bleven met lege handen achter. Dit jaar komt daar, als we de geruchten mogen geloven, verandering in. Apple werkt namelijk aan een nieuwe grotere iMac voor 2022. Er zijn de afgelopen tijd al allerlei geruchten over deze iMac 2022 geweest en in dit artikel vatten we ze voor je samen. Wat zeggen de bronnen over de diverse aspecten?

#1 Naam: iMac Pro of toch gewoon iMac?

Voorheen bracht Apple de iMac in twee formaten uit: 21,5-inch en 27-inch. Het waren gewoon twee maten voor dezelfde iMac, al had elke maat ook wel zijn eigen configuraties. Met ingang van het nieuwe model, zou dat zomaar kunnen gaan veranderen. Er gaan geruchten dat Apple voor de nieuwe grote iMac de naam iMac Pro gaat gebruiken. Dat is vooral om aan te geven dat deze nog krachtiger is. De naam iMac Pro komt je misschien al bekend voor. Apple gebruikte deze naam van 2017 tot voorjaar 2021, voor de speciale spacegrijze iMac met extra krachtige processor. Er zijn bronnen die stellen dat de naam iMac Pro weer terugkeert, juist om de reden dat het om een extra krachtig model gaat. Zie het als de MacBook Air vs MacBook Pro.

Apple zou echter ook gewoon nog kunnen kiezen voor de naam iMac, die dan dus in twee formaten beschikbaar komt. Net als bij de MacBook Pro dus, waar zowel een 13-, 14- als 16-inch versie van is. De processoren verschillen daarbij ook onderling, ondanks dat de naam hetzelfde is.

#2 Design van grote iMac 2022

Qua design van deze nieuwe iMac 2022 lijkt Apple goed te kijken naar het model van vorig jaar én het Pro Display XDR. Je kunt dus smallere schermranden verwachten, een platter display (dus zonder de ronde bolling aan de achterkant) en een rechte voet. Doordat het design waarschijnlijk zo dun is, zal de koptelefoonaansluiting vermoedelijk ook weer aan de zijkant zitten.

Interessanter is welke kleuren Apple gaat gebruiken. De iMac 2021 kenmerkt zich door de witte schermranden en vrolijke lichte kleuren. Maar volgens bronnen kiest Apple voor een donkerdere kleurstelling voor de nieuwe grote iMac. Dat betekent waarschijnlijk zwarte (of op z’n minst donkere) schermranden, met een aluminium behuizing in bijvoorbeeld spacegrijs, zwart of zilver. Digitimes beweert dat de iMac 2022 in ‘meerdere kleuren’ komt, maar welke dat zijn is nog de vraag. Eerlijk gezegd denken we niet dat Apple weer voor geel of oranje kiest.

#3 Scherm grote iMac Pro 2022

Over het display van de grote iMac Pro 2022 is al veel gezegd en geschreven. In eerste instantie gingen we er vanuit dat Apple kiest voor een groter formaat dan de huidige 27-inch Intel iMac. Formaten zoals 30- of 32-inch leken voor de hand te liggen. Maar display-analist Ross Young, die vaak betrouwbare informatie weet te delen, kiest Apple opnieuw voor een 27-inch display. Dat betekent dat er dus geen sprong in het schermformaat komt, zoals dat wel het geval was bij de 21,5-inch iMac naar de huidige 24-inch iMac 2021.

Andere specificaties voor het display zijn waarschijnlijk ondersteuning voor 120Hz ProMotion en mini-LED. Dankzij mini-LED is de resolutie hoge, is zwart veel dieper zwart en springen andere kleuren er meer uit. Apple gebruikt dit ook al voor de nieuwste MacBook Pro-modellen. Andere technieken die je kan verwachten zijn True Tone en brede kleurweergave. Overigens vermoeden we dat de optie voor een glas met nanotextuur, waar je nu ook al bij de 27-inch iMac voor kan kiezen, ook bij het nieuwe model een keuze is.

#4 Specificaties en functies iMac Pro 2022

Waar wij en de bronnen zeker van zijn, is dat Apple overstapt van Intel naar de eigen Apple Silicon-chip. Waarschijnlijk kiest Apple voor de M1 Pro- en M1 Max-chips, die je ook al in de 2021 MacBook Pro vindt. Maar omdat de iMac niet afhankelijk is van een batterij en meer ruimte heeft voor koeling, zou er nog een extra krachtige optie bij komen. Een betrouwbare geruchtenlekker spreekt over een 12-core CPU. Bij de huidige M1 Max-chip is dit nog maximaal een 10-core CPU.

Andere specificaties die we verwachten zijn minimaal 16GB RAM met 512GB opslag (uit te breiden naar 32GB RAM en 8TB-opslag), een sd-kaartslot, hdmi-poort (voor aansluiten van externe displays), meerdere usb-4/Thunderbolt 3-poorten en een Ethernet-poort in de stroomadapter. De stroomadapter koppel je waarschijnlijk via een magnetische kabel aan de iMac zelf, net als bij het 2021-model.

I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Overigens gingen er eerder geruchten dat Apple Face ID overwoog voor deze grotere iMac, maar het lijkt erop dat dat er nog niet van gaat komen. In plaats daarvan gebruik je de Touch ID-sensor op het meegeleverde draadloze Magic Keyboard. We denken trouwens dat de accessoires zoals het toetsenbord, muis en trackpad ook weer in bijpassende kleuren beschikbaar komen.

De voorste camera was bij de 27-inch iMac al 1080p en dat blijft bij dit model waarschijnlijk zo. We zouden hier ook graag ondersteuning voor Center Stage zien, maar tot op heden is dat nog niet naar de Mac gekomen.

#5 Prijs van grote iMac 2022

Geruchten over de prijs van de nieuwe grote iMac 2022 zijn er nog niet echt geweest. Een bekende geruchtenlekker zegt dat het model beschikbaar zal zijn voor een vanafprijs van rond de €2.000,-. De huidige 27-inch iMac is er vanaf €1.999,-. Maar als we eerlijk zijn denken we dat Apple er wel een schepje bovenop doet. Een prijs vanaf €2.199,- vinden we daarom niet ondenkbaar.

#6 Release grotere 27-inch iMac

Eén van de grootste vraagstukken is wanneer Apple deze grotere iMac uit gaat brengen. Bronnen stellen dat een release in het voorjaar van 2022 realistisch is. Sommige bronnen zien echter nog uitdagingen in de productie en noemen een release rond september het ‘slechtste scenario‘.

Als Apple de nieuwe grote iMac Pro van 2022 inderdaad in het voorjaar uitbrengt, is een aankondiging in maart of september tijdens een event een logische timing. Apple kondigde de iMac 2021 ook aan tijdens het april-event.

Wil je meer lezen over toekomstige Macs? Lees dan ons overzicht van de MacBook Air 2022-geruchten, want ook daarvan komt een nieuw model. Lees ook onze vooruitblik op alle Macs in 2022 voor meer over alle andere modellen die verwacht worden.