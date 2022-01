WhatsApp geeft binnenkort de audioberichten een flinke update. Het is straks mogelijk om ook buiten de chats naar audioberichten te luisteren. Dit is vooral handig bij langere berichten.

Gesproken audioberichten in WhatsApp zijn handig als je iets tegen iemand wil zeggen, maar geen zin hebt om te typen of als je je handen niet vrij hebt. Het is sinds enige tijd al mogelijk om de gesproken berichten versneld af te spelen, maar binnenkort is er nog meer mogelijk. Momenteel test WhatsApp een functie waarbij je audioberichten kan luisteren buiten de chat waarin ze verzonden zijn.



WhatsApp krijgt verbeterde audioberichten: overal in de app luisteren

WABetaInfo ontdekte de nieuwe functie. In de nieuwste beta van de app is het zichtbaar, al zien niet alle betatesters de verbetering al. iCulture kan bevestigen dat de functie inderdaad getest wordt. Het gaat om een algemene audiospeler voor het afspelen van audioberichten, die altijd bovenaan de app staat als je een gesproken bericht luistert.

Met de nieuwe audiospeler kun je dus overal in de app naar gesproken berichten luisteren. Zodra je een audiobericht in een chat ontvangt, speel je hem af zoals je normaal ook doet. Tijdens het luisteren kun je dan gewoon terugkeren naar je chatoverzicht. Het audiobericht blijft dan gewoon afspelen, zoals te zien is aan de blauwe balk bovenaan het scherm. Je kan het audiobericht pauzeren, maar ook wegtikken. In de huidige publieke versie van WhatsApp wordt het afspelen van een audiobericht direct stopgezet zodra je de chat verlaat.

Behalve in het chatoverzicht, is de blauwe balk overal in de app zichtbaar: in het Status-tabblad, in het Gesprekken-tabblad en zelfs in het Instellingen-scherm. Je kan ook naar een ander chatgesprek gaan. Deze functie zal vooral van pas komen bij langere audioberichten, waarin iets gezegd wordt wat ook belangrijk is voor een ander contact. Je kan dankzij deze audiospeler dus luisteren naar een gesproken bericht, terwijl je naar iemand anders een bericht typt.

Het is nog niet bekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar is. Momenteel wordt het alleen nog getest bij een groep betagebruikers.

WhatsApp sleutelt al enige tijd aan de audioberichten. Sinds kort kun je ook tijdens het opnemen pauzeren en het bericht terugluisteren voordat je hem verstuurt. Maar WhatsApp heeft nog meer nieuwe functies in ontwikkeling. Zo kun je binnenkort profielfoto’s bij WhatsApp-meldingen verwachten, wat ook van pas komt voor de nieuwe Focus-functie in iOS 15.